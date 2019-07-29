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Один из крупнейших китайских производителей смартфонов уходит с рынка 

Популярная механика + ещё 5 1 час назад
Фото: Reuters
Крупный игрок в сегменте бюджетных смартфонов в ближайшее время закроет большую часть своих фирменных магазинов и уже уволил почти треть офисных сотрудников. В 2019 году Meizu потеряла более половины своей доли на рынке. За последний месяц компания лишилась двух ключевых фигур из высшего руководящего состава — системного инженера Хун Ханьшена (Hong Hansheng), а также сооснователя и вице-президента Ли Нана (Li Nan).
Как сообщает портал Gizmochina со ссылкой на собственные источники в компании, дела у нее идут из рук вон плохо. В 2015 году Meizu занимала одиннадцатую строчку мирового рейтинга производителей смартфонов по общему количеству проданных устройств. Вплоть до конца 2018 года фирма имела стабильную долю в 2-3% от китайского рынка смартфонов, однако начиная с первого квартала 2019 года эта цифра стала вдвое меньше. Падение продаж связано с как никогда высокой конкуренцией в сегменте бюджетных устройств. На сегодняшний день в компании осталось трудиться менее тысячи человек. Официальных комментариев пока что не поступало, также непонятно, будет ли продолжаться поддержка уже проданных устройств.
До 2008 года Meizu являлась производителем портативных мультимедийных плееров, сначала MP3, а затем и MP4. После появления на рынке Apple iPhone, одну из моделей китайской компании оперативно модернизировали до смартфона. С тех пор эта фирма демонстрировала стабильный рост и оригинальный подход к разработке гаджетов. Телефоны Meizu отличались невысокой ценой, фирменной оболочкой Flyme, которая значительно видоизменяла интерфейс Android, и достаточно высоким качеством. Последний громкий анонс от компании прозвучал в январе 2019 года: был представлен Meizu Zero — один из первых смартфонов без единого отверстия в корпусе. Однако при всей новизне концепции, аппаратное оснащение модели было устаревшим.
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