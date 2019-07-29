Один из крупнейших китайских производителей смартфонов уходит с рынка

Крупный игрок в сегменте бюджетных смартфонов в ближайшее время закроет большую часть своих фирменных магазинов и уже уволил почти треть офисных сотрудников. В 2019 году Meizu потеряла более половины своей доли на рынке. За последний месяц компания лишилась двух ключевых фигур из высшего руководящего состава — системного инженера Хун Ханьшена (Hong Hansheng), а также сооснователя и вице-президента Ли Нана (Li Nan).

Как сообщает портал Gizmochina со ссылкой на собственные источники в компании, дела у нее идут из рук вон плохо. В 2015 году Meizu занимала одиннадцатую строчку мирового рейтинга производителей смартфонов по общему количеству проданных устройств. Вплоть до конца 2018 года фирма имела стабильную долю в 2-3% от китайского рынка смартфонов, однако начиная с первого квартала 2019 года эта цифра стала вдвое меньше. Падение продаж связано с как никогда высокой конкуренцией в сегменте бюджетных устройств. На сегодняшний день в компании осталось трудиться менее тысячи человек. Официальных комментариев пока что не поступало, также непонятно, будет ли продолжаться поддержка уже проданных устройств.