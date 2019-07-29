Чистая прибыль Pfizer за I полугодие выросла на 20%

Чистая прибыль фармацевтической компании Pfizer Inc. за первое полугодие 2019 года поднялась на 20% по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года — до 8,929 миллиарда долларов, следует из финансовой отчетности американской корпорации.

Разводненная прибыль на акцию по итогам января-июня составила 1,56 доллара против 1,24 доллара на акцию годом ранее. Выручка Pfizer по итогам отчетного периода осталась почти на уровне аналогичного периода прошлого года — 26,382 миллиарда долларов.

Чистая прибыль по итогам второго квартала увеличилась на 30% и составила 5,046 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию за апрель-июнь составила 0,89 доллара за акцию против 0,65 доллара во втором квартале прошлого года. Выручка Pfizer за эти три месяца составила 13,264 миллиарда долларов, что на 2% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

По итогам 2019 года компания планирует получить выручку в размере 50,5-52,5 миллиарда долларов против предыдущего прогноза в 52-54 миллиарда долларов, а скорректированную прибыль на акцию на уровне 2,76-2,86 доллара против предыдущего прогноза в 2,83-2,93 доллара.

Pfizer Inc. была основана в США в 1849 году и сейчас является одним из мировых лидеров фармацевтической отрасли. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке, а главный исследовательский центр — в Гротоне, штат Коннектикут.