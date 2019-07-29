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Сбербанк вложится в пять стартапов 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сбербанк вложится в пять стартапов, предложенных сотрудниками банка в рамках программы SberUp.
Банк проинвестирует четыре стартапа, а пятый будет развивать как собственный продукт. В каждом из проектов Сбербанк будет владеть 10 процентами акций.
В этом году в SberUp было подано 1600 заявок, из которых жюри под председательством Германа Грефа выбрало пять победителей.
Первым из них стала компания Quick dining room, специализирующаяся на автоматизации работы кассиров в заведениях общественного питания. Система распознает еду на подносе с помощью камер и алгоритма искусственного интеллекта и передает данные на кассу и терминал.
Вторым в списке победителей оказался проект «Сберзаряд» по аренде и продаже портативных зарядных устройств (пауэрбанков) для подзарядки электронных гаджетов в отделениях Сбербанка или точках партнёров.
Третий победитель — компания Hurma, создавшая облачный сервис оценки и подбора высокоэффективных сотрудников на массовые вакансии с использованием искусственного интеллекта.
Четвертый в списке — сервис знакомств VanLav, позволяющий найти себе идеальную пару при помощи искусственного интеллекта и выбрать наиболее подходящее место и тему для свиданий.
Замыкает список победителей компания Help4Good, разработавшая сервис, который даст возможность семьям с приёмными детьми, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, связываться с частными благотворителями, фондами и магазинами.
Внутренний акселератор SberUp — программа, в которой любой сотрудник Сбербанка может получить инвестиции для создания собственного IT-бизнеса. Участники проекта на протяжении 13 недель проходили обучение, перенимали экспертизу от состоявшихся предпринимателей, разрабатывали MVP и добивались его первых реальных продаж. Цель акселератора — помочь сотрудникам в создании с нуля проектов, которые могут стать частью экосистемы банка в рамках Стратегии-2020.
Комментарии
Компании , Герман Греф , Сбербанк России
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