Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.25
$
63.59
70.56
70.79
Прогноз
29.07 – 05.08
$
63.60
72.22
Индексы и котировки Brent
64.11
–0.03 Золото
1425.39
–0.00 РТС
1353.49
–0.01
Динамика валют
EUR / USD
30.07
1.1134
–0.0077
16.07
1.1211
26.07
16.07
04.07

Основатель Alibaba задумал провести «финансовую революцию» 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Sakchai Lalit / AP
Интернет-банк MYbank, который принадлежит основателю китайской корпорации Alibaba Джеку Ма, совершает революцию на рынке кредитования малого бизнеса в Китае, пишет Bloomberg.
Малые предприятия, которые генерируют около 60 процентов экономического роста страны и обеспечивают рабочими местами 80 процентов трудоспособного населения, сильно пострадали от более чем двухлетних правительственных репрессий, направленных против теневых кредиторов.
По данным Национального института финансов и развития Китая, в 2018 году около двух третей всех малых предприятий страны не имели доступа к кредитам.
Отмечается, что искусственный интеллект и большие данные меняют ситуацию. Так, MYbank использует данные о платежах в режиме реального времени и систему управления рисками, которая анализирует более 3 тысяч параметров.
Это позволяет заемщикам подать заявку на кредит на смартфоне и почти мгновенно получить наличные в случае одобрения. Весь процесс занимает три минуты. Таким образом MYbank уже выдал кредиты 16 миллионам частных компаний на общую сумму 290 миллиардов долларов.
Другие кредиторы в Китае также расширяют свои кредитные предложения для малого и среднего бизнеса. Как пишет Bloomberg, такой подход, вероятно, поможет разогнать экономику Китая, которая растет довольно слабыми темпами еще с 1992 года.
Последние новости
Список опасных пород собак обновили ВДВ проведут самую масштабную высадку со времен Брежнева В команде Зеленского назвали способ возвращения Крыма
Комментарии5
Компании , Джек Ма , Alibaba , Bloomberg
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лето испорчено: Грузия считает убытки127
Банки стали прощать долги россиянам
На Западе снова поверили в Россию1
В торговой войне США и Китая Россия победила106
Гримаса бедности: почему россияне живут за чертой19
Видео
00:25
Россия поборется с США за Китай
Экономика
03:20
Лето испорчено: Грузия считает убытки
Экономика Компании
00:36
В торговой войне США и Китая Россия победила
Экономика Статьи
00:52
Москва и Минск не могут договориться
Личный счет
00:50
А денежки сюда: анонимов лишат кошельков
Личный счет Статьи
00:36
Украинцы скупают российское жилье
Недвижимость
08:43
Готова ли Европа перекрыть «Северный поток-2»
Экономика Статьи
01:19
«Я им говорил»: Трамп пригрозил Макрону
Экономика
02:11
Изгнание россиян: почему Юрмала опустела
Недвижимость Статьи
00:33
«Пальма» выросла: россиян оставят без сладкого
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение