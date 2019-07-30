Основатель Alibaba задумал провести «финансовую революцию»

Малые предприятия, которые генерируют около 60 процентов экономического роста страны и обеспечивают рабочими местами 80 процентов трудоспособного населения, сильно пострадали от более чем двухлетних правительственных репрессий, направленных против теневых кредиторов.

По данным Национального института финансов и развития Китая, в 2018 году около двух третей всех малых предприятий страны не имели доступа к кредитам.

Отмечается, что искусственный интеллект и большие данные меняют ситуацию. Так, MYbank использует данные о платежах в режиме реального времени и систему управления рисками, которая анализирует более 3 тысяч параметров.

Это позволяет заемщикам подать заявку на кредит на смартфоне и почти мгновенно получить наличные в случае одобрения. Весь процесс занимает три минуты. Таким образом MYbank уже выдал кредиты 16 миллионам частных компаний на общую сумму 290 миллиардов долларов.

Другие кредиторы в Китае также расширяют свои кредитные предложения для малого и среднего бизнеса. Как пишет Bloomberg, такой подход, вероятно, поможет разогнать экономику Китая, которая растет довольно слабыми темпами еще с 1992 года.