Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.33
$
63.53
70.60
70.77
Прогноз
05.08 – 12.08
$
63.00
70.40
Индексы и котировки Brent
64.43
–0.11 Золото
1427.82
–0.04 РТС
1355.27
+0.01
Динамика валют
EUR / USD
30.07
1.1150
–0.0060
16.07
1.1211
26.07
16.07
04.07

Прибыль китайской Huawei в I полугодии выросла на 23,2% 

Прайм + ещё 3 3 часа назад
Фото: Reuters
Прибыль китайского телекоммуникационного гиганта Huawei Technologies в первом полугодии 2019 года выросла на 23,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, несмотря на внесение компании в черный список США, и составила 401,3 миллиарда юаней (более 58,3 миллиарда долларов), заявил на пресс-конференции во вторник председатель совета директоров Huawei Лян Хуа.
Он отметил, что рост прибыли компании, несмотря на внесение компании в черный список США, обусловлен хорошими продажами оборудования для 5G сетей и ростом продаж смартфонов.
Министерство торговли США в середине мая внесло Huawei в черный список, который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Администрация США обвиняет Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами. Также США убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G.
Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг, за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии. В частности, американская компания лишила Huawei доступа к обновлениям ОС Android, которой оснащены смартфоны китайской компании. Позже минторг США позволил предоставить Huawei временные общие разрешения до 19 августа, которые позволят поддерживать имеющиеся коммуникационные сети и предоставлять программные обновления существующим клиентам.
Компания ожидает миллиардных убытков от американских ограничений. Китайские власти призывали США снять рестрикции в отношении Huawei.
Прайм: последние новости
Компания Uber уволит около 400 сотрудников – СМИ AliExpress начнет поставлять непродовольственные товары в российские магазины Суд рассмотрит заявление о банкротстве Дмитрия Ананьева, экс-бенефициара Промсвязьбанка
Комментарии
Компании , Лян Хуа , Администрация США , Google
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пахнет предательством»: обнаружена связь Google с Китаем2
Антироссийские акции уронили грузинский лари
США захотели сильнее ударить по экономике России278
Россияне продолжают копить и экономить2
Генпрокуратура проверит пенсионные фонды3
Видео
00:25
Россия поборется с США за Китай
Экономика
03:20
Лето испорчено: Грузия считает убытки
Экономика Компании
00:36
В торговой войне США и Китая Россия победила
Экономика Статьи
00:52
Москва и Минск не могут договориться
Личный счет
00:50
А денежки сюда: анонимов лишат кошельков
Личный счет Статьи
00:36
Украинцы скупают российское жилье
Недвижимость
08:43
Готова ли Европа перекрыть «Северный поток-2»
Экономика Статьи
01:19
«Я им говорил»: Трамп пригрозил Макрону
Экономика
02:11
Изгнание россиян: почему Юрмала опустела
Недвижимость Статьи
00:33
«Пальма» выросла: россиян оставят без сладкого
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение