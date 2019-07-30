Прибыль китайской Huawei в I полугодии выросла на 23,2%

Прибыль китайского телекоммуникационного гиганта Huawei Technologies в первом полугодии 2019 года выросла на 23,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, несмотря на внесение компании в черный список США, и составила 401,3 миллиарда юаней (более 58,3 миллиарда долларов), заявил на пресс-конференции во вторник председатель совета директоров Huawei Лян Хуа

Он отметил, что рост прибыли компании, несмотря на внесение компании в черный список США, обусловлен хорошими продажами оборудования для 5G сетей и ростом продаж смартфонов.

Министерство торговли США в середине мая внесло Huawei в черный список, который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Администрация США обвиняет Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами. Также США убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G.

Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг, за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии. В частности, американская компания лишила Huawei доступа к обновлениям ОС Android, которой оснащены смартфоны китайской компании. Позже минторг США позволил предоставить Huawei временные общие разрешения до 19 августа, которые позволят поддерживать имеющиеся коммуникационные сети и предоставлять программные обновления существующим клиентам.

Компания ожидает миллиардных убытков от американских ограничений. Китайские власти призывали США снять рестрикции в отношении Huawei.