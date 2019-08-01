Совет директоров "Аэрофлота" переизбрал своим председателем министра транспорта РФ Евгения Дитриха, говорится в сообщении компании.
"Избрать председателем совета директоров публичного акционерного общества "Аэрофлот — российские авиалинии" члена совета директоров общества Дитриха Евгения Ивановича", — говорится в сообщении.
Заместителем председателя избран член совета директоров "Аэрофлота" Михаил Полубояринов.
Основным владельцем "Аэрофлота" является государство с долей 51,2%. Госкорпорации "Ростех" принадлежит 3,5% акций авиакомпании, институциональным инвесторам — 34,8%, физическим лицам — 5,6%, менеджменту компании — 0,1%.