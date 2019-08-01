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Главу Минтранса переизбрали председателем совета директоров «Аэрофлота» 

РИА Новости + ещё 3 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Совет директоров "Аэрофлота" переизбрал своим председателем министра транспорта РФ Евгения Дитриха, говорится в сообщении компании.
"Избрать председателем совета директоров публичного акционерного общества "Аэрофлот — российские авиалинии" члена совета директоров общества Дитриха Евгения Ивановича", — говорится в сообщении.
Заместителем председателя избран член совета директоров "Аэрофлота" Михаил Полубояринов.
Основным владельцем "Аэрофлота" является государство с долей 51,2%. Госкорпорации "Ростех" принадлежит 3,5% акций авиакомпании, институциональным инвесторам — 34,8%, физическим лицам — 5,6%, менеджменту компании — 0,1%.
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Компании , Евгений Дитрих , Михаил Полубояринов , Ростех , Аэрофлот , Минтранс РФ
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