Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.42
$
63.59
70.56
70.84
Прогноз
05.08 – 12.08
$
63.92
70.99
Индексы и котировки Brent
65.17
–0.06 Золото
1413.40
–0.02 РТС
1360.04
–0.28
Динамика валют
EUR / USD
31.07
1.1076
–0.0148
17.07
1.1224
28.07
17.07
05.07

Сбербанк уходит из Турции 

Инфо 24 + ещё 16 1 час назад
Фото: ТАСС
Сбербанк 31 июля завершил продажу своей турецкой «дочки» Denizbank дубайскому Emirates NBD, выйдя с турецкого рынка. Соглашение о продаже актива Сбербанк заключил еще в мае прошлого года, надеясь закрыть сделку до конца того года. Однако сторонам пришлось не раз переносить сроки из-за «европейской бюрократии» и долгих получений разрешений от регуляторов, а затем и подписывать обновленное соглашение.
В конце июля уже текущего года Сбербанк продал 99,85% Denizbank и сообщил о финансовой выгоде. Так, выручка от продажи турецкого банка составила 170,7 миллиарда рублей. По российским стандартам бухучета (РСБУ) валовая прибыль Сбербанка от сделки составит 22,7 миллиарда рублей с налогом в 4,5 миллиарда рублей.
По международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) сделка, в первую очередь, скажется на капитале группы Сбербанка — его размер увеличится на 11,7 миллиарда рублей, а достаточность капитала первого уровня вырастет более чем на 120 базисных пунктов.
Будет и отрицательный эффект — на прибыль группы, который предварительно оценен в 70 миллиардов рублей.
Инфо 24: последние новости
С 2023 года из украинских магазинов исчезнет сыр фета «Нафтогаз» потребовал от России 5,2 миллиарда долларов за потерянные активы в Крыму Ритейлеры пригрозили бойкотом Системе быстрых платежей от Центробанка
Комментарии
Компании , Emirates , Сбербанк России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Докритиковался: Чем закончились переговоры США и КНР
Рубль отреагировал на решение ФРС11
Экономике России предсказали новый удар6
«Нафтогаз» Украины признал Крым российским5
Новый перерасчет: как вырастут пенсии работающих2
Видео
01:59
Россия заплатила Украине за испорченную «Дружбу»
Экономика Компании
03:59
Удар по РФ: США приняли решение по «Северному потоку — 2»
Экономика Компании
00:41
Впервые за 10 лет: решение ФРС по ставке
Экономика
02:15
Украина хочет обнулить свои долги перед РФ
Экономика Статьи
00:25
Россия поборется с США за Китай
Экономика
01:53
Украинская гривна рекордно подорожала
Рынки
00:56
Ультиматум Трампа: что США требуют от Китая
Экономика Статьи
03:20
Лето испорчено: Грузия считает убытки
Экономика Компании
05:22
Захват данных: как похищают деньги с банковских карт
Личный счет Статьи
00:17
Трамп рассказал о будущем торговой сделки с Китаем
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение