Сбербанк уходит из Турции

Сбербанк 31 июля завершил продажу своей турецкой «дочки» Denizbank дубайскому Emirates NBD, выйдя с турецкого рынка. Соглашение о продаже актива Сбербанк заключил еще в мае прошлого года, надеясь закрыть сделку до конца того года. Однако сторонам пришлось не раз переносить сроки из-за «европейской бюрократии» и долгих получений разрешений от регуляторов, а затем и подписывать обновленное соглашение.

В конце июля уже текущего года Сбербанк продал 99,85% Denizbank и сообщил о финансовой выгоде. Так, выручка от продажи турецкого банка составила 170,7 миллиарда рублей. По российским стандартам бухучета (РСБУ) валовая прибыль Сбербанка от сделки составит 22,7 миллиарда рублей с налогом в 4,5 миллиарда рублей.

По международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) сделка, в первую очередь, скажется на капитале группы Сбербанка — его размер увеличится на 11,7 миллиарда рублей, а достаточность капитала первого уровня вырастет более чем на 120 базисных пунктов.

Будет и отрицательный эффект — на прибыль группы, который предварительно оценен в 70 миллиардов рублей.