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Минуя запрет: в Грузии придумали способ летать в РФ 

Рамблер + ещё 6 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Грузинская авиакомпания MyWay Airlines надеется осуществлять транзитные перевозки в Москву через Минск. Об этом в интервью Sputnik Georgia рассказал коммерческий директор авиакомпании Игорь Апциаури.
По его словам, компания уже получила разрешение на полеты через Минск от грузинской стороны, в настоящий момент ожидается разрешение от Белоруссии.
«К концу августа мы ждем от них ответа. Мы пока ждем разрешения и официально сможем начать переговоры с белорусскими авиакомпаниями лишь после этого. Надеюсь, к концу сентября мы начнем полеты в Минск», — рассказал он.
Апциаури заявил, что компания собирается осуществлять полеты трижды в неделю. По его словам, после запрета на прямое пассажирское авиасообщение MyWay Airlines понесла ущерб в несколько миллионов долларов.
Указ президента России Владимира Путина о запрете на пассажирские авиаперевозки в Грузию вступил в силу 8 июля.
Компании , Владимир Путин , ИА Sputnik
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