Минуя запрет: в Грузии придумали способ летать в РФ

Грузинская авиакомпания MyWay Airlines надеется осуществлять транзитные перевозки в Москву через Минск. Об этом в интервью Sputnik Georgia рассказал коммерческий директор авиакомпании Игорь Апциаури.

По его словам, компания уже получила разрешение на полеты через Минск от грузинской стороны, в настоящий момент ожидается разрешение от Белоруссии.

«К концу августа мы ждем от них ответа. Мы пока ждем разрешения и официально сможем начать переговоры с белорусскими авиакомпаниями лишь после этого. Надеюсь, к концу сентября мы начнем полеты в Минск», — рассказал он.

Апциаури заявил, что компания собирается осуществлять полеты трижды в неделю. По его словам, после запрета на прямое пассажирское авиасообщение MyWay Airlines понесла ущерб в несколько миллионов долларов.