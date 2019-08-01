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Россия собралась оспорить претензии «Нафтогаза» на 5,2 млрд долларов 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: ТАСС
Минюст России прокомментировал иск украинской компании «Нафтогаз» к Москве на 5,2 млрд долларов.
Российская сторона намерена «участвовать в арбитражном процессе» и собирается добиваться «пересмотра решения по юрисдикции». Россия будет «оспаривать, в том числе, оценку размера убытков», о которых заявил «Нафтогаз».
В ведомстве подчеркнули, что Москва отказывается признавать правомерность арбитражных решений, которые выносятся по украинским искам, касающимся воссоединения Крыма с Россией, передает РИА «Новости».
Одной из причин непризнания является очевидное отсутствие у арбитражей юрисдикции на рассмотрение таких исков, заявили в министерстве.
В связи с этим Минюст оспаривает все подобные решения в уполномоченных государственных судах.
Напомним, «Нафтогаз Украины» подал в суд в Гааге иск с требованием взыскать с России 5,2 млрд долларов из-за потери активов в Крыму.
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Компании , Нафтогаз , Минюст РФ , РИА Новости
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