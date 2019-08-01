Россия собралась оспорить претензии «Нафтогаза» на 5,2 млрд долларов

Российская сторона намерена «участвовать в арбитражном процессе» и собирается добиваться «пересмотра решения по юрисдикции». Россия будет «оспаривать, в том числе, оценку размера убытков», о которых заявил «Нафтогаз».

В ведомстве подчеркнули, что Москва отказывается признавать правомерность арбитражных решений, которые выносятся по украинским искам, касающимся воссоединения Крыма с Россией, передает РИА «Новости».

Одной из причин непризнания является очевидное отсутствие у арбитражей юрисдикции на рассмотрение таких исков, заявили в министерстве.

В связи с этим Минюст оспаривает все подобные решения в уполномоченных государственных судах.

Напомним, «Нафтогаз Украины» подал в суд в Гааге иск с требованием взыскать с России 5,2 млрд долларов из-за потери активов в Крыму.