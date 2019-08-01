В Deutsche Bank оценили риск расширения санкций США против России

Аналитики Deutsche Bank видят риск умеренного расширения санкций США в отношении России во второй половине 2019 года, говорится в аналитическом отчете банка, который есть в распоряжении РИА Новости.

"Мы видим риск умеренной эскалации санкций во втором полугодии 2019 года, с учетом того, что санкции против нового суверенного долга и "Северного потока–2" находятся на ранней стадии рассмотрения в Конгрессе США", — пишут аналитики банка.

В июле палата представителей США приняла поправку к оборонному бюджету 2020 года, предусматривающую запрет на любые действия с российским государственным долгом гражданам США в случае вмешательства в американские выборы. Однако это не окончательная версия документа. Поправке предстоит еще пройти рассмотрение в согласительном комитете, где ее должны согласовать представители республиканской партии, которая готовит свою версию оборонного бюджета. В Конгресс уже было внесено несколько законопроектов с похожими санкциями против России.

В среду комитет сената США по международным делам проголосовал за принятие законопроекта о санкциях против "Северного потока-2". Законопроект подготовлен сенатором-республиканцем Тедом Крузом и демократом Джин Шахин. Он, в частности, предполагает запрет на въезд в США и заморозку находящихся в юрисдикции США активов любых лиц, причастных к "продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении" судов для укладки в море российских трубопроводов на глубине 30 метров и более. Далее законопроект должен пройти через голосование сената в полном составе, затем в палате представителей и после этого он поступит на подпись президенту США Дональду Трампу