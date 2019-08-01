Налоговая решила проверить телеканал «Дождь»

Налоговая инспекция обратилась к телеканалу «Дождь» для проверки факта уплаты налога на прибыль в 2016–2018 годы. Об этом в Facebook сообщила основатель и гендиректор медиахолдинга Наталья Синдеева.

К посту она приложила копии документа, который поступил в редакцию. Налоговая потребовала от «Дождя» в 10-дневный срок предоставить сведения о займах, корпоративных подписках, договоры о взаимоотношениях с иностранными организациями и информацию об уплаченных налогах.

Также инспеция попросила предоставить поквартальный расчет чистых активов и бухгалтерскую отчетность за указанный срок, договоры займов с нерезидентами, платежные поручения на погашение займов и расчет процентов по ним, список учредителей и пояснительную записку о конечном бенефициаре «Дождя».

Синдеева не уточнила, с чем может быть связана нынешняя проверка.