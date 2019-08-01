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Налоговая решила проверить телеканал «Дождь» 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Налоговая инспекция обратилась к телеканалу «Дождь» для проверки факта уплаты налога на прибыль в 2016–2018 годы. Об этом в Facebook сообщила основатель и гендиректор медиахолдинга Наталья Синдеева.
К посту она приложила копии документа, который поступил в редакцию. Налоговая потребовала от «Дождя» в 10-дневный срок предоставить сведения о займах, корпоративных подписках, договоры о взаимоотношениях с иностранными организациями и информацию об уплаченных налогах.
Также инспеция попросила предоставить поквартальный расчет чистых активов и бухгалтерскую отчетность за указанный срок, договоры займов с нерезидентами, платежные поручения на погашение займов и расчет процентов по ним, список учредителей и пояснительную записку о конечном бенефициаре «Дождя».
Синдеева не уточнила, с чем может быть связана нынешняя проверка.
26 июля «Дождь» открыл прямой эфир для всех зрителей. 27 телеканал июля вел прямую трансляцию несогласованного митинга в Москве в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы. В тот же день в редакцию пришла полиция. Главному редактору «Дождя» Александре Перепеловой вручили повестку на допрос в Следственный комитет по уголовному делу о воспрепятствовании работе избиркомов (статья 141 УК России).
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Комментарии7
Компании , Федеральная налоговая служба , Мосгордума , СКР
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