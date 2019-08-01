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Медведев узаконил локализацию систем бронирования авиабилетов 

360tv.ru + ещё 5 1 час назад
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, в соответствии с которым авиакомпании будут пользоваться системами бронирования и продаж авиабилетов с размещенными на территории РФ серверами.
Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе правительства.
Пока большинство авиакомпаний РФ пользуются услугами иностранных провайдеров. Однако несколько лет назад президент России Владимир Путин ради обеспечения конфиденциальности данных поручил подготовить законодательные изменения.
В соответствии с ними перевозчики обязаны были бы работать только с провайдерами, хранящими данные пассажиров на отечественных серверах.
Подписанный Медведевым документ был разработан Минтрансом. Ведомство предполагало провести изменения в три этапа. Однако в мае замглавы Минтранса РФ Александр Юрчик признал, что процесс затянулся, так как в ходе обсуждения проекта представители авиационной отрасли «вошли в противоречие с позицией заинтересованных и компетентных федеральных органов исполнительной власти».
Дмитрий Медведев потребовал ускорить события, отметив, что, видимо, «никто этим по-серьезному не занимался».
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Компании , Дмитрий Медведев , Александр Юрчик , Владимир Путин , Минтранс РФ