Медведев узаконил локализацию систем бронирования авиабилетов

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, в соответствии с которым авиакомпании будут пользоваться системами бронирования и продаж авиабилетов с размещенными на территории РФ серверами.

Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе правительства.

Пока большинство авиакомпаний РФ пользуются услугами иностранных провайдеров. Однако несколько лет назад президент России Владимир Путин ради обеспечения конфиденциальности данных поручил подготовить законодательные изменения.

В соответствии с ними перевозчики обязаны были бы работать только с провайдерами, хранящими данные пассажиров на отечественных серверах.

Подписанный Медведевым документ был разработан Минтрансом . Ведомство предполагало провести изменения в три этапа. Однако в мае замглавы Минтранса РФ Александр Юрчик признал, что процесс затянулся, так как в ходе обсуждения проекта представители авиационной отрасли «вошли в противоречие с позицией заинтересованных и компетентных федеральных органов исполнительной власти».

Дмитрий Медведев потребовал ускорить события, отметив, что, видимо, «никто этим по-серьезному не занимался».