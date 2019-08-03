США введут второй пакет санкций по «делу Скрипалей» против России 19 августа

Госдепартамент объявил об официальном введении санкций в отношении России по делу Скрипалей. Второй пакет американских санкций в отношении Москвы по делу Скрипалей вступает в силу 19 августа и будет действовать не менее одного года. Об этом говорится в распространенном в пятницу письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

"Санкции вступят в силу после публикации [соответствующего] уведомления в Федеральном реестре, которое ожидается примерно 19 августа 2019 года, и будут действовать в течение как минимум 12 месяцев. Санкции могут быть сняты только после этого 12-месячного периода, если исполнительная ветвь власти установит и удостоверит Конгресс в том, что Россия выполнила ряд условий, указанных" в американском законе о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года, отметила дипломат.

Ограничения, связанные с санкциями

Второй пакет санкций США в отношении Москвы по делу Скрипалей ограничит для России нерублевое долговое финансирование американскими банками.

"Эти санкции ограничат доступ России к многосторонней банковской системе развития, рынку США для первичных выпусков не выраженных в рублях суверенных долговых обязательств России, не выраженному в рублях долговому финансированию, а также продукции американского происхождения, которая стратегически важна для российских программ по разработке химического и биологического оружия", — говорится в документе.

Второй пакет санкций по делу Скрипалей ограничит доступ РФ к многосторонней банковской системе развития — Госдепартамент США.

Введенный пакет может также ограничить России доступ к миллиардам долларов в рамках коммерческой деятельности с Соединенными Штатами. "Эти меры могут ограничить доступ России к миллиардам долларов [в рамках] двусторонней коммерческой деятельности с США", — отмечается в заявлении.

Исключения в рамках второго пакета

Власти США ввели ряд исключений в рамках второго пакета санкций, они касаются банковского сектора и торговли.