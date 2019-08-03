«Ограничат доступ к миллиардам»: США объявили санкции против РФ

Второй раунд антироссийских санкций США, указ о которых накануне был подписан Дональдом Трампом , вступит в силу через 16 дней. Согласно нему, международные организации не должны предоставлять кредиты России. На фоне возвращения санкционной риторики упал рубль. Отрицательная динамика и на российском фондовом рынке.

Госдепартамент США объявил, что второй пакет антироссийских санкций из-за дела Скрипалей начнет действовать 19 августа и продлится не менее года. Об этом говорится в распространенном в пятницу письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

«Санкции вступят в силу после публикации уведомления в Федеральном реестре, которое 19 августа 2019 года, и будут действовать в течение как минимум 12 месяцев. Санкции могут быть сняты только после этого 12-месячного периода», — говорится в сообщении.

Второй пакет санкций США ограничит для Москвы получение нерублевого долгового финансирования в американских банках.

«Эти санкции ограничат доступ России к многосторонней банковской системе развития, рынку США для первичных выпусков не выраженных в рублях суверенных долговых обязательств России», — говорится в документе.

Морган Ортэгус пояснила, что данные меры «ограничивают доступ России к миллиардам долларов двусторонней коммерческой деятельности с США».

Также Вашингтон против кредитов России, предоставляемым нашей стране международными организациями.

В рамках вводимых ограничений США выступают «против предоставления займов, а также финансовой или технической помощи России международными финансовыми институтами, такими как Всемирный банк или Международный валютный фонд », — пояснила Ортэгус.

Правда, с 2000 года Россия ни разу не обращалась за кредитами МВФ. В 2015 году наша страна выплатила весь объем накопленной задолженности (около $3,3 млрд), полностью погасив свои обязательства перед МВФ.

Объем внешнего долга России на 1 июля 2019 года составил всего $482,4 млрд

Кроме того, США вводит ограничения на экспорт ряда товаров в Россию.

В частности, речь идет о доступе к «продукции американского происхождения, которая стратегически важна для российских программ по разработке химического и биологического оружия».

В вопросе лицензирования на поставку таких товаров в Россию администрация США «будет придерживаться „презумпции отказа“.

При этом в США пояснили, что сделали несколько исключений из новых санкций. „Правительство Соединенных Штатов установило, что в интересах национальной безопасности США необходимо частично отказаться“ от ограничений на экспорт, — говорилось в сообщении Госдепартамента.

Решение по некоторым статьям экспорта будет приниматься в каждом конкретном случае. К таким статьям относится экспорт, необходимый для космических полетов; экспорт, необходимый для обеспечения безопасности эксплуатации коммерческой пассажирской авиации; экспорт, предназначенный для гражданских конечных пользователей; экспорт для 100-процентных американских „дочек“ и других иностранных компаний в России.

При этом санкции не будут распространяться на существующие контракты.

Курс рубля на фоне сообщений о том, что США вводят в отношении Москвы второй пакет санкций из-за дела Скрипалей, начал падать. Доллар США в ходе торговой сессии пробивал отметку в 65 рублей, курс евро — отметку в 72 рубля. К окончанию основной сессии 2 августа доллар вырос на 1,5%, достигнув 65,3 рубля, евро прибавил 1,6%, торгуясь в районе 72,5 рубля.

Официальный курс доллара США, установленный Центробанком РФ на выходные, составляет 64,6423 руб. По сравнению с предыдущим днем курс вырос на 80,83 коп.

Также Москва отреагировали на сообщение о санкциях ростом доходностей облигаций федерального займа (ОФЗ) на 10 б.п., что по меркам российского рынка госбумаг является довольно значительным скачком.

»В пятницу, 2 августа, российский фондовый рынок продемонстрировал уверенную негативную динамику, чему способствовал внешний фон», — говорит Богдан Зварич, главный аналитик Промсвязьбанка.

«На рынке энергоносителей нефть марки Brent откатилась ниже 63 долларов за баррель. Также продажи преобладали на западных фондовых площадках. В Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 3,5%, а в США после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 вновь снижаются более чем на 1%. В сложившихся обстоятельствах к 18.20 мск индекс Мосбиржи отступил на 1,8%, уйдя ниже 2680 пунктов», — рассказал эксперт.

Эксперт также отмечает, что преодоление долларом сопротивления на уровне 64 рубля сделало ближайшей целью роста сопротивление на уровне 65,5 рубля.

При этом в рамках следующей недели от этой отметки может быть сформирована коррекционная волна, чему поспособствует желание части игроков зафиксировать прибыль по спекулятивным длинным позициям в долларе, считает он.