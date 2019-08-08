Из-за санкций банки России создадут цифровой «запасной аэродром»

Центробанк РФ предложил банкам и платежным системам создать резервный дата-центр, который позволит при введении новых санкций совершать экстренную обработку трансакций.

Об обсуждении нового резервного процессингового центра газете «Известия» сообщили четыре источника в банковских кругах. Его запустят на бзе одной из финансовых организаций.

Одним из вероятных кандидатов называют Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) в Крыму, который технически на это способен. Однако предложений от ЦБ РФ пока не поступало.

Дата-центр будет обрабатывать операции по картам, проводить онлайн-платежи, делать переводы и прочее. Существуют аналогичные международные практики, призванные не допустить остановки платежей в случае, если основной провайдер услуги отключит банк от своих сервисов.