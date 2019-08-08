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Из-за санкций банки России создадут цифровой «запасной аэродром» 

360tv.ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Центробанк РФ предложил банкам и платежным системам создать резервный дата-центр, который позволит при введении новых санкций совершать экстренную обработку трансакций.
Об обсуждении нового резервного процессингового центра газете «Известия» сообщили четыре источника в банковских кругах. Его запустят на бзе одной из финансовых организаций.
Одним из вероятных кандидатов называют Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) в Крыму, который технически на это способен. Однако предложений от ЦБ РФ пока не поступало.
Дата-центр будет обрабатывать операции по картам, проводить онлайн-платежи, делать переводы и прочее. Существуют аналогичные международные практики, призванные не допустить остановки платежей в случае, если основной провайдер услуги отключит банк от своих сервисов.
Обсуждаемая мера стала очевидной после того как в результате санкционирования «Еврофинанс Моснарбанка» его клиенты утратили возможность пользоваться картами Visa и MasterСard.
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Комментарии1
Компании , Visa , Российский национальный коммерческий банк , Еврофинанс Моснарбанк , Центральный банк России , газета "Известия"
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