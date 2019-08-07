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Nestle подала иск к российской таможне 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: Reuters
Российская дочерняя структура Nestle — компания «Нестле Россия» подала в Арбитражный суд Москвы иск к Центральному таможенному управлению (ЦТУ) и Федеральной таможенной службе (ФТС) о признании решений и действий (бездействий) незаконными, следует из материалов суда.
Иск был зарегистрирован 1 августа текущего года.
Как пояснил RNS представитель ФТС, Центральное таможенное управление скорректировало таможенную стоимость ввозимых «Нестле» товаров, после чего компания обратилась в ФТС, которая не увидела оснований для отмены оспариваемых решений ЦТУ.
«Центральным таможенным управлением была произведена корректировкой таможенной стоимости ввозимых ООО "Нестле Россия" товаров. Воспользовавшись процедурой административного обжалования, компания обратилась в ФТС России. По результатам рассмотрения обращения, ФТС России было принято решение об отсутствии оснований для отмены оспариваемых решений ЦТУ. В настоящее время вопрос правомерности указанных решений находится в компетенции судебных органов», — говорится в сообщении.
В пресс-службе ЦТУ RNS сообщили, что в настоящий момент не получили указанный иск, в связи с чем не могут ответить по существу. В «Нестле Россия» заявили, что не комментируют «текущие судебные процессы до их завершения».
Арбитражный суд Москвы принял дело к производству 5 августа, предварительное судебное заседание назначено на 5 сентября.
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Комментарии
Компании , Федеральная таможенная служба
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