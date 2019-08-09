«Роснефть» нарастила добычу газа и сократила выплаты членам правления

Участие «Роснефти» в разработке уникального добывающего актива Zohr совместно с мировыми мейджорами и стратегическими партнерами Eni (50 процентов) и BP (10 процентов) позволило российской компании не только нарастить добычу газа за рубежом в короткий срок, но и выйти на газовый рынок Египта с перспективой развития деятельности в стране и регионе в целом. Об этом говорится в сообщении российской нефтяной компании.

В частности, во втором квартале 2019 года была введена в эксплуатацию последняя технологическая линия установки комплексной подготовки газа. По итогам второго квартала объем добычи газа на проекте составил примерно 5,8 миллиарда кубометров (1,02 миллиарда кубометров в доле «Роснефти»). До конца 2019 года планируется нарастить объем добычи газа до проектной мощности — 76 миллионов кубометров в сутки.

В настоящее время «Роснефть» является крупнейшим экспортером нефти в России. Компания продолжает успешно диверсифицировать зарубежные каналы поставок нефти при общем наращивании экспорта сырья в восточном направлении. Так, в первом полугодии 2019 года поставки составили 37,1 миллиона тонн (рост на 35 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года), из которых 21,2 миллиона тонн — во втором квартале (рост на 33 процента по сравнению с первым кварталом).

Согласно квартальному отчету «Роснефти», в первом полугодии 2019 года поставки в восточном направлении составили 37,1 миллиона тонн, что на 35 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, из которых 21,2 миллиона тонн — во втором квартале (рост на 33 процента в квартальном соотношении.

В условиях растущей конкуренции на нефтяном рынке компания делает акцент на наращивании объемов экспортных поставок по долгосрочным контрактам, включая поставки нефти по контрактам с CNPC, а также поставки по прямым договорам в Европу, отмечается в документе.

Кроме того, российская компания использует возможности расширения партнерских связей на базе краткосрочных контрактов. В частности, «Роснефть» и Китайская национальная химическая корпорация (China National Chemical Corporation, ChemChina) в ноябре 2018 года подписали контракт, предусматривающий поставку нефти сорта ВСТО в течение года в объеме до 2,4 миллиона тонн через порт Козьмино. Документ позволяет нарастить прямые поставки нефти на стратегический для компании рынок КНР, отметили в «Роснефти».

При этом компания сообщила, что общая сумма выплат членам правления во втором квартале сократилась на 0,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Заработная плата членов правления «Роснефти» во втором квартале снизилась по сравнению с первым кварталом 2019 года на 14,6 процента.

В сумму вознаграждения членам правления во втором квартале входит премирование по итогам предыдущего года, а также разовая премия за награждение государственными наградами РФ. В апреле 2019 года президент РФ наградил более 60 сотрудников «Роснефти», в том числе членов правления Компании, орденами за вклад в развитие нефтегазовой отрасли.

Кроме того, выплаты премий членам правления компании связаны с достижением ключевых показателей деятельности, в том числе с получением в 2018 году рекордной чистой прибыли в 649 миллиардов рублей, ростом капитализации компании более чем на 40 процентов, а также успешной реализацией стратегии «Роснефть-2022» в области технологического развития