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IKEA увеличит инвестиции в технологии «умного дома» 

News.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Шведская торговая сеть по продаже мебели и товаров для дома IKEA заявила о начале активного инвестирования в создание собственной линии продуктов и технологий для «умного дома». Для этих целей создано специальное структурное подразделение.
IKEA хочет предлагать продукцию, которая может улучшить домашний быт многих людей. Для этого мы должны обратиться к продуктам и решениям, выходящим за рамки привычного представления о домашней обстановке, — цитирует пресс-служба компании главу нового подразделения Бьорна Блока.
Интеграцией цифровых технологии в свою продукцию шведская торговая сеть занимается с 2012 года. В рамках проекта IKEA Home smart были выпущены устройства для беспроводной зарядки, а также системы «умного» освещения и «умного» звука.
Ранее News.ru сообщал, что IKEA начнёт сдавать в России мебель в аренду. Как отмечают в компании, помимо сдачи в аренду, существует целая стратегия по повторному использованию и переработке мебели. Так, участники клуба лояльности IKEA смогут друг другу продавать товары для дома, которыми они не пользуются.
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Комментарии
Компании , Ikea
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