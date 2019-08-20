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В работе Альфа-банка произошел сбой 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Клиенты Альфа-банка пожаловались в социальных сетях на проблемы с операциями по картам. В официальном Twitter банка подтвердили факт сбоя.
В частности, клиенты жалуются, что не могут оплатить покупки, снять деньги в банкоматах, осуществить перевод с карты на карту, а также не могут войти в мобильное приложение банка.
В пресс-службе банка сообщили принадлежащему Григорию Березкину агентству РБК, что сбой операций с картами длился порядка пяти минут и на данный момент устранен.
В прошлый раз клиенты Альфа-банка столкнулись с перебоями в работе мобильного приложения, а также с неполадками при попытке совершить платежи в конце мая. Тогда неполадки были устранены в течение часа.
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Компании , Видео , Григорий Березкин , Альфа-банк
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