В работе Альфа-банка произошел сбой

Клиенты Альфа-банка пожаловались в социальных сетях на проблемы с операциями по картам. В официальном Twitter банка подтвердили факт сбоя.

В частности, клиенты жалуются, что не могут оплатить покупки, снять деньги в банкоматах, осуществить перевод с карты на карту, а также не могут войти в мобильное приложение банка.

В пресс-службе банка сообщили принадлежащему Григорию Березкину агентству РБК, что сбой операций с картами длился порядка пяти минут и на данный момент устранен.

В прошлый раз клиенты Альфа-банка столкнулись с перебоями в работе мобильного приложения, а также с неполадками при попытке совершить платежи в конце мая. Тогда неполадки были устранены в течение часа.