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AliExpress начал продавать товары в приложении «ВКонтакте» 

Прайм + ещё 5 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Сервис AliExpress начал работу в мобильном приложении соцсети "ВКонтакте" (ВК) с полным ассортиментом маркетплейса, говорится в сообщении соцсети.
Сервис AliExpress разработан на платформе VK Mini Apps, не требует установки и открывается прямо в мобильном приложении соцсети.
"Не покидая ВК, пользователи смогут найти интересные товары, ознакомиться со всей информацией о них, оформить доставку и оплатить заказы", — отмечается в сообщении.
"Приложение станет одним из базовых элементов для целого ряда продуктов в направлении "социальной коммерции". Вместе с AliExpress мы развиваем экосистему, где пользователи могут делиться своим опытом покупок и находить интересные товары", — приводятся в сообщении слова руководителя электронной коммерции ВК Ирины Денежкиной.
По ее словам, в будущем компании представят новый формат пользовательского контента в соц