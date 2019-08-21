AliExpress начал продавать товары в приложении «ВКонтакте»

Сервис AliExpress начал работу в мобильном приложении соцсети "ВКонтакте" (ВК) с полным ассортиментом маркетплейса, говорится в сообщении соцсети.

Сервис AliExpress разработан на платформе VK Mini Apps, не требует установки и открывается прямо в мобильном приложении соцсети.

"Не покидая ВК, пользователи смогут найти интересные товары, ознакомиться со всей информацией о них, оформить доставку и оплатить заказы", — отмечается в сообщении.

"Приложение станет одним из базовых элементов для целого ряда продуктов в направлении "социальной коммерции". Вместе с AliExpress мы развиваем экосистему, где пользователи могут делиться своим опытом покупок и находить интересные товары", — приводятся в сообщении слова руководителя электронной коммерции ВК Ирины Денежкиной.

По ее словам, в будущем компании представят новый формат пользовательского контента в соц