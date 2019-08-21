Мантуров ответил на критику стоимости билетов на SSJ-100

Ранее ФАС сделала выводы о том, что цена на авиабилеты на SSJ-100 выше в сравнении с аналогичными маршрутами на зарубежных воздушных судах из-за значительного процента простоя самолета.

Система послепродажного обслуживания самолетов Sukhoi SuperJet-100 все еще находится на стадии развития. Об этом «Звезде» заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Ранее ФАС сделала выводы о том, что цена на авиабилеты на SSJ-100 выше в сравнении с аналогичными маршрутами на зарубежных воздушных судах из-за значительного процента простоя самолета. Мантуров отметил, что сравнение SSJ-100 с Airbus и Boeing некорректно, так как там модельный ряд состоит из более пассажировместительных самолетов.