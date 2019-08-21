«Сделайте, что должны»: Трамп призвал Apple покинуть Китай

Дональд Трамп продолжает оказывать давление на Apple , которая оказалась на передовой в торговой войне США и Китая, так как основное производство бренда располагается в КНР. Во время встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом американский президент заявил о том, что без его помощи у «яблока» были бы большие проблемы, и призвал компанию окончательно покинуть Поднебесную.

Президент США Дональд Трамп провел в Белом доме встречу с главой Румынии Клаусом Йоханнисом, в ходе которой ответил на вопросы журналистов. Прежде всего, прессу интересовала продолжающаяся торговая война с Китаем, которая, по словам Трампа, не оказывает совершенно никакого влияния на экономику США, но по версии аналитиков, вредит не только китайским, но и американским компаниям.

Отвечая на этот вопрос, глава государства неожиданно упомянул компанию Apple, большая часть производства которой располагается в КНР.

При этом Трамп отметил, что если бы не его помощь «яблоку», то бренд бы ждали «серьезные проблемы».

«Китай потерял 2 млн рабочих мест в прошлом месяца, потому что все переезжают — люди, компании переезжают в страны без пошлин. Они потеряли 2 млн рабочих мест за очень короткое время. И потеряют еще больше. Если бы я не помогал определенным компаниям — американским компаниям, как Apple — я могу помочь им, но только на время, пока они не сделают то, что должны сделать, что означает покинуть Китай… Если бы я им не помог, у них были бы серьезные проблемы», — заявил президент США.

Доподлинно не известно, в чем именно заключается помощь Трампа в отношении Apple. Более того, пошлина в размере 10%, введенная американским президентом на импорт из Китая, напрямую коснется «яблочных» гаджетов, которые из-за торговой войны станут еще дороже для потребителей.

Впервые о том, что Apple может поднять стоимость некоторых устройств, чтобы компенсировать новый налог, в СМИ заговорили около года назад. При этом Дональд Трамп во время одного из выступлений в Белом доме в июле 2018 года указал на то, что торговая война с Китаем «играет на руку» Apple.

«Они [Apple] будут тратить деньги с умом, но будут тратить их в нашей стране, а не где-то еще. Это стало возможным благодаря новым пошлинам и налоговым поправкам», — заявил американский лидер, указывая на планы Apple вернуть в США $252 млрд, которые хранятся за рубежом.

Однако, на вопрос журналиста, не вызовет ли новая пошлина негативную реакцию со стороны американских потребителей, Дональд Трамп ответил «возможно». После этого он добавил, что пошлину в размере 10% американцы «легко переживут».

Чтобы компании могли избежать повышенных тарифов на свою продукцию, Трамп посоветовал им перенести свое производство.

«Я рекомендую построить фабрики в Соединенных штатах и производить товары здесь. Есть много других альтернатив», — сообщил американский лидер изданию The Wall Street Journal.

Ранее Трамп неоднократно намекал генеральному директору Apple Тиму Куку , чтобы он перенес свои фабрики на территорию США.

«Цены в Apple могут увеличиться из-за огромных пошлин, которыми мы облагаем Китай, но есть простое решение, по которому не нужно платить по тарифам из-за налоговых льгот. Производите свои товары не в Китае, а в США. Начинайте строить заводы уже сейчас. Потрясающе!», — писал Трамп в своем твиттере.

Есть несколько причин, по которым Apple не желает переносить производство из Китая в США. Во-первых, это более дешевая рабочая сила. Квалифицированный сборщик из Китая зарабатывает около $100 в неделю, что существенно ниже американского рынка зарплат.

Во-вторых, отсутствие нужных деталей и запчастей, а также заводов по их производству на территории США. К примеру, iPhone поставляется в комплекте с OLED-дисплеем, сканером лица, качественной камерой и т.д. — все эти устройства изготавливаются в КНР.

Вся производственная цепочка айфонов располагается в Китае, что существенно облегчает и ускоряет сборку.

В начале текущей недели появилась информация о том, что Тиму Куку удалось убедить президента США Дональда Трампа в том, что новые пошлины в размере 10% на экспортируемую китайскую продукцию могут навредить американской экономике. Кук привел в пример главного конкурента Apple южнокорейскую компанию Samsung, которая получит преимущество от торговой войны США и Китая. Трамп, ранее игнорировавший все предупреждения гендиректора «яблока», неожиданно внял его просьбе и назвал приведенные аргументы «очень вескими».