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В Киеве руководство «Нафтогаза» назвали главной проблемой Зеленского 

News.ru + ещё 17 44 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев и исполнительный директор компании Юрий Витренко не позволяют президенту страны Владимиру Зеленскому начать переговоры о поставках газа с Россией.
Чем быстрее от них избавятся, тем больше шансов договориться на новых условиях, — написал глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
Он пояснил, что именно Коболев и Витренко являются главной проблемой Зеленского, так как они «ставят палки в колёса», мешая договориться о поставках газа.
Ранее News.ru писал о том, что НАК «Нафтогаз Украины» предложила жителям страны запастись газом на зимний период заранее. По словам главы компании Андрея Коболева, газ можно закупить по «летней» цене, чтобы сэкономить деньги. Он также напомнил, что Украина с 1 января 2020 года взяла на себя обязательства обеспечивать рыночные цены на газ.
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Компании , Экономика , Андрей Коболев , Юрий Витренко , Виктор Медведчук , Владимир Зеленский , Нафтогаз
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