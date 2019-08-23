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Huawei справилась с санкциями США 

Lenta.ru + ещё 6 1 час назад
Фото: Thomas Peter / Reuters
Китайский телекоммуникационный гигант Huawei полностью готов к работе в условиях санкционного давления со стороны США, а влияние ограничительных мер оказалось меньше, чем ожидалось. Об этом на пресс-конференции заявил представитель компании, пишет Reuters.
В своем первом заявлении по поводу ограничительных мер глава компании Жэнь Чжэнфэй предположил, что Huawei потеряет до 30 миллиардов долларов выручки в 2019 году. Но сейчас в организации считают, что июньская оценка ущерба оказалась завышенной. Представитель Huawei предложил дождаться годовых итогов, которые будут опубликованы в марте 2020 года.
Ранее на этой неделе, как утверждает Bloomberg, Чжэнфэй сообщил сотрудникам, что компания находится «между жизнью и смертью». В то же время он попросил их работать активнее и выразил уверенность, что конфликт с США стратегически полезен Huawei. По мнению Чжэнфэя, санкции позволят сосредоточиться на создании конкурентоспособной продукции и не полагаться на американские компании.
США внесли Huawei и 70 дочерних предприятий в черный список в мае этого года. Компанию обвинили в связях с китайскими властями и военными и работе в их целях. Санкции закрывают доступ для производителя к американским компонентам и технологиям. В июле Китай и США договорились о перемирии в торговой войне, после чего доступ был временно возобновлен. 20 июля Вашингтон продлил отсрочку еще на 90 дней, хотя и добавил в санкционный список еще полсотни «дочек». Такое решение объяснили заботой о собственных компаниях, особенно в сельской местности, которым не хватило времени на отказ от оборудования Huawei.
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Комментарии
Компании , Bloomberg , Reuters
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