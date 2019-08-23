Трамп потребовал немедленного ухода американских компаний из Китая

Президент США Дональд Трамп на своей странице в сети микроблогов Twitter в пятницу призвал американские компании незамедлительно начать искать альтернативу китайскому рынку.

По его словам, Соединённые Штаты «глупым образом» на долгие годы потеряли «триллионы долларов» из-за КНР.

«Нашим отличным американским компаниям приказано немедленно начать поиск альтернативы Китаю», — написал глава Белого дома, призвав перенести всё производство на территорию США.

Трамп также анонсировал ответные меры на новые пошлины со стороны китайских властей.

Ранее в пятницу Комитет по тарифам и сборам при Госсовете Китая анонсировал повышение ввозных пошлин на продукцию американского производства на общую сумму 75 миллиардов долларов. Речь идёт о 5078 товарных позициях, пошлины на них будут повышены на 5% и 10%. Такие меры, заявили в Пекине, стали ответом на протекционизм и унилатерализм со стороны США.

В начале августа Дональд Трамп заявил, что с 1 сентября введёт новые 10-процентные пошлины на товары из Китая общим объёмом 300 миллиардов долларов.

Китай и США весь 2018 год повышали таможенные пошлины друг против друга. В последние месяцы они вели переговоры об урегулировании торговых споров. Последняя такая встреча прошла в Шанхае 30-31 июля, и Белый дом назвал такие переговоры конструктивными.