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Трамп потребовал немедленного ухода американских компаний из Китая 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: FACEBOOK.COM/DONALDTRUMP
Президент США Дональд Трамп на своей странице в сети микроблогов Twitter в пятницу призвал американские компании незамедлительно начать искать альтернативу китайскому рынку.
По его словам, Соединённые Штаты «глупым образом» на долгие годы потеряли «триллионы долларов» из-за КНР.
«Нашим отличным американским компаниям приказано немедленно начать поиск альтернативы Китаю», — написал глава Белого дома, призвав перенести всё производство на территорию США.
Трамп также анонсировал ответные меры на новые пошлины со стороны китайских властей.
Ранее в пятницу Комитет по тарифам и сборам при Госсовете Китая анонсировал повышение ввозных пошлин на продукцию американского производства на общую сумму 75 миллиардов долларов. Речь идёт о 5078 товарных позициях, пошлины на них будут повышены на 5% и 10%. Такие меры, заявили в Пекине, стали ответом на протекционизм и унилатерализм со стороны США.
В начале августа Дональд Трамп заявил, что с 1 сентября введёт новые 10-процентные пошлины на товары из Китая общим объёмом 300 миллиардов долларов.
Китай и США весь 2018 год повышали таможенные пошлины друг против друга. В последние месяцы они вели переговоры об урегулировании торговых споров. Последняя такая встреча прошла в Шанхае 30-31 июля, и Белый дом назвал такие переговоры конструктивными.
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Комментарии
Компании , Дональд Трамп , Госсовет КНР
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