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CGA CGM решила не использовать Севморпуть для контейнерных перевозок 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Один из крупнейших в мире морских контейнерных перевозчиков французская CGA CGM решила отказаться от использования арктических маршрутов, прежде всего Северного морского пути, пишет газета Figaro.
Компания, на которую приходится около 14% мирового контейнерного флота, объяснила, что не будет использовать ни один из трех арктических транспортных коридоров, которые становятся все более доступными по мере таяния льдов.
"CGA CGM сделала решительный выбор в пользу защиты окружающей среды и мирового биоразнообразия, несмотря на большое конкурентное преимущество, которое этот маршрут дает морским компаниям", — цитирует газета заявление компании.
Между тем глава крупнейшего морского контейнерного перевозчика, датской Maersk (около 20% контейнерного флота) Сорен Скоу в июне говорил, что его компания изучает возможность запуска сезонного сервиса по Северному морскому пути.
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