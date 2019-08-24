Figaro: французская компания CMA CGM отказалась от использования Северного морского пути

Крупнейшая французская компания морских контейнерных перевозок CMA CGM заявила в пятницу, что по экологическим соображениям более не будет использовать в своей деятельности маршрут Северного морского пути, а также других транспортных коридоров в Арктике. Об этом сообщила газета Le Figaro.

По сведениям газеты, такое заявление было сделано главой компании Родольфом Сааде в ходе состоявшейся в пятницу в Елисейском дворце встречи президента Франции Эмманюэля Макрона с французскими бизнесменами. Она проводилась в преддверии саммита лидеров Группы семи, который пройдет в Биаррице 24-26 августа и на котором будут, в частности, рассмотрены вопросы защиты экологии планеты.

Как отмечается в заявлении, отказ от Северного морского пути — это "решение, принятое компанией CMA CGM исходя из ее осознанного курса на защиту окружающей среды и мирового биоразнообразия.

"Оно принимается несмотря на те крупные конкурентные преимущества, которые этот путь представляет для транспортных компаний", — говорится в заявлении.

В ходе встречи в Елисейском дворце группа из девяти французских компаний морских перевозок, в которую входит и CMA CGM, взяла на себя ряд обязательств в сфере защиты экологии планеты, сообщает Figaro. CMA CGM, как стало известно изданию, ведет работы над использованием новых, малозагрязняющих источников энергии для ее кораблей. В частности, разрабатываемые ею крупнотоннажные суда новой серии будут использовать в своих силовых установках только сжиженный природный газ.

Первый такой корабль должен быть принят в эксплуатацию в период с 2020 года. Двадцать других судов такого типа начнут использоваться в период до 2022 года. Компания заявляет, что использование других малозагрязняющих видов топлива, в частности биомазута, позволит ей в период 2015-2025 годов снизить на 30% выбросы углекислого газа в расчете на перевозку одного контейнера на километр.