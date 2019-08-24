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Фабрика по производству мороженого возобновила работу в сирийском Алеппо 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Крупная фабрика, занимающаяся производством мороженого и традиционных для Сирии сладостей, возобновила работу в Алеппо, рассказал журналистам директор предприятия Камиль иль-Шафи.
Компания по производству мороженого начала выпуск продукции в Алеппо ещё в 90-х годах. В 2010 году, незадолго до начала конфликта в Сирии, руководство предприятия решило закупить новое современное оборудование для увеличения объёмов производства. По словам директора, когда в Алеппо пришли боевики, его пришлось под обстрелами вывозить в западные районы города.
"После войны мы вернулись сюда. Здесь было все разрушено, нам пришлось заново отстраивать здание, но благо хоть оборудование удалось сохранить, так что мы довольно быстро вернулись к работе", — сказал Камиль иль-Шафи.
По его словам, он часто принимает на работу беженцев, не отказывает и детям, которые стараются помочь родителям обеспечить семью.
Ежедневно на предприятии перерабатывают от полутора до двух тонн молока, а торговые точки, где можно купить мороженое, открыты по всему Алеппо. Кроме того, в последнее время расширился и ассортимент продукции, здесь стали выпускать восточные сладости из сладкой сметаны. В ближайшее время директор фабрики надеется открыть производство и в других сирийских городах.
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