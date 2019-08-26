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Артемий Лебедев объявил о закрытии своего кафе 

News.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Дизайнер Артемий Лебедев сообщил о скором закрытии магазина и кафе на Большой Никитской улице в столице.
По его словам, заведение оказалось нерентабельным, написал он в своём Telegram-канале.
Мало посадочных мест, высокая стоимость аренды, невозможность сделать алкогольную лицензию из-за того, что рядом школа, шантаж со стороны ТСЖ и другие проблемы, о которых не принято говорить в обществе модной молодёжи, — подчеркнул он.
Организация с 1 сентября продолжит работу в формате «кофе-поинт».
Ранее News.ru писал, что дизайнер Артемий Лебедев показал несколько вариантов логотипа для социальной сети «ВКонтакте», которые его студия нарисовала ещё восемь лет назад. При этом художник признался, что ему до сих пор стыдно за эту работу.
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Компании , Артемий Лебедев
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