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Интернет-торговля в России оказалась под угрозой 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В российском правительстве разработали документ, который усложнит жизнь компаниям, специализирующимся на интернет-торговле и рынку в целом. Речь идет о поправках к постановлению № 612 «Об утверждении правил продажи товаров дистанционным способом». Некоторым компаниям, например, AliExpress, OZON, Wildberries станет сложнее работать, сообщает «Секрет фирмы».
Документом вводится понятия «агрегатор», на них возлагается ответственность за бездействие при дистанционной продаже алкоголя и товаров, ограниченных к обороту. Представители отрасли считают, что новая версия правил перекладывает ответственность за соблюдение требований в отношении ассортимента товаров с продавца на агрегатора. По их мнению, агрегатор не должен нести ответственность за ассортимент продавца.
Также в поправках, разработанных Минпромторгом, появился пункт о праве покупателя отказаться от оплаты работ или услуг, «на выполнение которых не было получено согласие покупателя», и «потребовать от лица, выполняющего такие работы (оказывающего услуги), возврата уплаченной суммы», требования о возврате денег предлагают направлять агрегаторам. Это, указывает издание, может фактически заблокировать работу некоторых компаний.
Источник издания, знакомый с ходом рассмотрения проекта, подчеркнул, что основная проблема документа — расплывчатость некоторых положений. Он считает, что это создает «поле для потребительского экстремизма». Директор по связям с общественностью OZON Марина Заикина полагает, что на развитие интернет-торговли в России положительно повлияло бы снятие запрета на ряд позиций ассортимента.
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Комментарии7
Компании , Минпромторг , Правительство РФ
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