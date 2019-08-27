В России решили судиться с Boeing

Российское ООО «Авиакапитал-Сервис» подало судебный иск против корпорации Boeing . Об этом пишет издание Financial Times.

Компания требует расторгнуть контракт на покупку 35 самолетов 737 Max, обязать авиастроителя вернуть денежный депозит в 35 миллионов долларов, а также выплатить 75 миллионов долларов упущенной выгоды.

Поводом для расторжения контракта называют небрежные действия и решения Boeing при разработке самолета, а также утаивание критической информации от клиентов и авиавластей США «Авиакапитал-Сервис» заказала 35 самолетов Max 8 до того, как их полеты запретили по всему миру в марте.

В июле стало известно, что ответственность за одобрение работы системы MCAS в новейших пассажирских самолетах Boeing 737 MAX, проблемы с которой, предположительно, могли привести к двум авиакатастрофам с участием этих лайнеров, была передана производителю, то есть самой корпорации Boeing. Таким образом, американские власти не были в курсе тонкостей и рисков этой системы.

За последний год в мире зафиксированы две авиакатастрофы с участием Boeing 737 MAX, в них погибли 346 человек. Последнее крушение произошло 10 марта в Эфиопии. Самолет разбился через шесть минут после вылета из аэропорта Аддис-Абебы. Все 157 человек, находившихся на борту, погибли. Среди жертв авиакатастрофы — граждане 33 стран, в том числе трое россиян.