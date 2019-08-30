Украина провела учения на случай остановки транзита газа

«Укртрансгаз» провел учения на случай прекращения транзита российского газа

Оператор украинской ГТС компания «Укртрансгаз» провела учения на случай прекращения транзита газа из России с 1 января 2020.

«Укртрансгаз» и Нафтогаз провели совместные учения, во время которых отработали порядок действий диспетчеров и других служб оператора ГТС Украины в случае остановки Газпромом транзита по территории Украины в страны ЕС с 1 января 2020 года», — говорится в сообщении компании.

Украинскими компаниями были разработаны несколько сценариев прекращения транзита газа и соответствующие планы действий, которые должны гарантировать Украине прохождение следующего отопительного сезона.

«ГТС Украины готова к стабильной работе при реализации Газпромом сценария нулевого транзита», — сообщили в «Укртрансгазе».

Ранее сообщалось, что У Киева появился план «Б» на случай прекращения транзита газа Россией. В Киеве также заявляли, что Украина по максимуму заполняет подземные хранилища газом, готовясь пройти зиму без транзита российского топлива.

Напомним, контракт на транзит российского газа через Украину был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019 года. Украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении договора в прежнем виде и рассматривает сценарии на случай прекращения транзита.