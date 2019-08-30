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«Укртрансгаз» провел учения на случай прекращения транзита российского газа 

Деловая газета «Взгляд» 30 августа 2019
Украина провела учения на случай остановки транзита газа
Фото: РИА Новости
Оператор украинской ГТС компания «Укртрансгаз» провела учения на случай прекращения транзита газа из России с 1 января 2020.
«Укртрансгаз» и Нафтогаз провели совместные учения, во время которых отработали порядок действий диспетчеров и других служб оператора ГТС Украины в случае остановки Газпромом транзита по территории Украины в страны ЕС с 1 января 2020 года», — говорится в сообщении компании.
Украинскими компаниями были разработаны несколько сценариев прекращения транзита газа и соответствующие планы действий, которые должны гарантировать Украине прохождение следующего отопительного сезона.
«ГТС Украины готова к стабильной работе при реализации Газпромом сценария нулевого транзита», — сообщили в «Укртрансгазе».
Ранее сообщалось, что У Киева появился план «Б» на случай прекращения транзита газа Россией. В Киеве также заявляли, что Украина по максимуму заполняет подземные хранилища газом, готовясь пройти зиму без транзита российского топлива.
Напомним, контракт на транзит российского газа через Украину был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019 года. Украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении договора в прежнем виде и рассматривает сценарии на случай прекращения транзита.
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Комментарии8
Компании , Нафтогаз , Газпром , ЕС
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