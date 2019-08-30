Бизнес могут освободить от штрафов за первые нарушения

Силуанов предложил не штрафовать бизнес за первые нарушения

Первый вице-премьер — министр финансов России Антон Силуанов предложил проверяющим органам отказаться от штрафов для бизнеса за нарушения, которые он совершает впервые, и ограничиваться предупреждениями, при условии, что предприниматель быстро их устранит.

"Здесь нужно использовать принцип предупреждения: первый раз вышел контрольный орган, нашёл нарушение действующих порядков, инструкций, законодательства… в случае, если это нарушение устранено — можно ограничиться предупреждением, и не взимать какие-то штрафы", — заявил Силуанов на совещании по малому бизнесу.

"Это касается не только налоговой, но и других проверяющих органов. Давайте мы такое предложение как предложение законодательства себе сформулируем", — добавил он.

Участники совещания жаловались, что сейчас предприниматели получают максимальные штрафы за нарушения, которые даже не влекут никакого ущерба государству.

"У нас на самом деле такая ситуация складывается, что где-то штрафы минимальны, ещё старые советские уровни — по 50-100 рублей, а где-то 300 тысяч — миллион рублей. Надо найти золотую середину", — согласился Силуанов.

"Я согласен: если эти штрафы где-то превышают разумные пределы — надо их корректировать", — заявил глава Минфина.

Он напомнил, что ранее власти уже приняли решение снизить штрафы за нарушение валютного законодательства — соответствующий законопроект внесён в парламент.