Air Canada заплатит за дискриминацию французского языка

Семейная пара Тибодо выиграла суд у канадской авиакомпании за дискриминацию французского языка.

Мишель и Линда подали 22 жалобы на Air France , в частности, их возмутило, что одно из слов на ремне безопасности в салоне самолёта было выгравировано только на английском, передаёт CNN.

Также семье не понравилось, что французский шрифт на табличках «выход» и «внимание» на бортах компании меньше, чем английский. Таким образом авиаперевозчик нарушил Хартию прав и свобод и Закон об официальных языках, обеспечивающий равный статус английского и французского.

Отмечается, что Тибодо судились с Air Canada уже в пятый раз, начиная с 2005 года, но четыре раза их иски не удовлетворяли.