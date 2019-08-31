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Air Canada заплатит за дискриминацию французского языка 

News.ru 19 часов назад
Air Canada заплатит за дискриминацию французского языка
Фото: Bayne Stanley/ZUMAPRESS.com
Семейная пара Тибодо выиграла суд у канадской авиакомпании за дискриминацию французского языка.
Мишель и Линда подали 22 жалобы на Air France, в частности, их возмутило, что одно из слов на ремне безопасности в салоне самолёта было выгравировано только на английском, передаёт CNN.
Также семье не понравилось, что французский шрифт на табличках «выход» и «внимание» на бортах компании меньше, чем английский. Таким образом авиаперевозчик нарушил Хартию прав и свобод и Закон об официальных языках, обеспечивающий равный статус английского и французского.
Отмечается, что Тибодо судились с Air Canada уже в пятый раз, начиная с 2005 года, но четыре раза их иски не удовлетворяли.
Как писал News.ru ранее, российская «дочка» Samsung — «Самсунг Электроникс Рус Компани» — оштрафована на 2,5 млн рублей за незаконную координацию цен на мобильные устройства у реселлеров. Наряду с этим работники компании, которые непосредственно занимались контролем за поддержанием цен торговыми организациями, привлечены к административной ответственности.
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Комментарии
Компании , Air France , Samsung , CNN
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