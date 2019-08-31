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«Рошен» оспорила 62,7 млн налогов и штрафов фабрики в Липецке 

Деловая газета «Взгляд» 18 часов назад
«Рошен» оспорила 60 миллионов налогов и штрафов
Фото: ТАСС
Кондитерская корпорация «Рошен» экс-президента Украины Петра Порошенко подала апелляцию на 62,7 млн налогов и штрафов, начисленных липецкой фабрике, сообщили в Арбитражном суде Липецкой области.
Апелляция подана в 19-й арбитражный апелляционный суд в Воронеже. Заседание состоится 19 сентября, передает ТАСС.
Отмечается, что весной Арбитражный суд Липецкой области счел начисления законными, а в июле 19-й суд уже отклонил одну апелляцию «Рошен», которая касалась 361,5 млн рублей налогов и штрафов.
В 2015 году корпорации Порошенко было предложено уплатить почти 285,9 млн рублей налога на добавленную стоимость за 2012 год, 26,2 млн рублей пеней и 49,5 млн рублей штрафа. С тех пор дело достигло 101 тома материалов.
Отметим, что в связи с уголовным делом о мошенничестве имущество Липецкой фабрики арестовано, производство закрыто. Все сотрудники были уволены.
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Компании , Петр Порошенко , Рошен , ИТАР-ТАСС
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