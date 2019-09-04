Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
72.72
$
66.55
73.11
69.85
Прогноз
09.09 – 16.09
$
67.50
73.58
Индексы и котировки Brent
58.59
+0.29 Золото
1537.04
–0.08 РТС
1324.63
+0.01
Динамика валют
EUR / USD
04.09
1.1016
–0.0084
20.08
1.1100
01.09
21.08
09.08

В России задумали создать новую госкомпанию 

Lenta.ru + ещё 3 4 часа назад
В России задумали создать новую госкомпанию
Фото: ТАСС
«Росгеология» претендует на получение статуса государственной корпорации для управления нераспределенными шельфовыми лицензиями в Арктике. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект доклада министра энергетики Александра Новака.
Документ подготовлен в качестве ответа на обращение вице-премьера Юрия Трутнева к президенту Владимиру Путину. Он, в частности, предлагал создать госкомпанию, которая займется доступом частных инвесторов к арктическому шельфу.
При распределении участков на шельфе Трутнев предлагает оставлять за госкомпанией 30 процентов по аналогии с норвежской моделью, а на остальные доли смогут претендовать частные или иностранные компании. Однако в Минэнерго считают нужным сохранить за российской госкорпорацией не менее 50 процентов.
По данным газеты, «Росгеология» давно пытается получить статус госкорпорации и, как следствие, добиться увеличения государственного финансирования. Как сообщают источники в отрасли, финансовое положение Росгеологии, несмотря на наличие госзаказа, ухудшилось, что приводит к неисполнению контрактов.
В конце июля «Росгеология» предложила правительству «возродить Севморпуть» и до 1 октября разработать новую госпрограмму на 25 лет по геологической разведке в Арктике. На это организация попросила 292,5 миллиарда рублей из федерального бюджета и Фонда национального благосостояния.
Последние новости
Тела пилотов нашли на месте падения взорвавшегося Су-25 Тела пилотов нашли на месте падения взорвавшегося Су-25 Умер фотограф Петер Линдберг Умер фотограф Петер Линдберг В московских аэропортах решили ударить по «бомбилам» В московских аэропортах решили ударить по «бомбилам»
Комментарии2
Компании , Александр Новак , Юрий Трутнев , Владимир Путин , Минэнерго
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Когда Россия перейдет на четырехдневку
Когда Россия перейдет на четырехдневку30
Россия и Индия задумали строить самолеты
Россия и Индия задумали строить самолеты
РФ и Индия хотят производить ядерное топливо
РФ и Индия хотят производить ядерное топливо
Путин назвал Индию ключевым партнером России
Путин назвал Индию ключевым партнером России
«Русгидро» и Якутия договорились о создании ЕТО
«Русгидро» и Якутия договорились о создании ЕТО
Видео
Названы сроки перехода на четырехдневку в РФ
00:38
Названы сроки перехода на четырехдневку в РФ
Экономика Личный счет
В США посчитали стоимость урагана «Дориан»
00:35
В США посчитали стоимость урагана «Дориан»
Экономика Другое
МЭР спрогнозировало курс доллара через пять лет
04:06
МЭР спрогнозировало курс доллара через пять лет
Рынки
Росту цен на авиабилеты нашли объяснение
01:18
Росту цен на авиабилеты нашли объяснение
Личный счет Компании
Зеленский анонсировал распродажу Украины
00:56
Зеленский анонсировал распродажу Украины
Экономика
Северный морской путь движется к президентской цели
04:13
Северный морской путь движется к президентской цели
Экономика Статьи
Германия оказалась на грани кризиса
00:32
Германия оказалась на грани кризиса
Экономика
Украина оценила риски «Турецкого потока»
02:52
Украина оценила риски «Турецкого потока»
Экономика Компании
Украина готовится к распродаже госсобственности
03:52
Украина готовится к распродаже госсобственности
Экономика Компании
Президент Грузии сделала антироссийское заявление
03:24
Президент Грузии сделала антироссийское заявление
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение