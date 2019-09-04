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В Минэкономразвития предложили улучшить преференциальные режимы для инвесторов 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Россию сделают привлекательной для инвесторов
Фото: РИА Новости
Преференциальные режимы для инвесторов могут быть улучшены с точки зрения административного управления. Об этом на сессии «Преференциальные режимы для инвесторов: пройденный путь и новые вызовы» Восточного экономического форума заявил замминистра экономического развития Вадим Живулин, передает ТАСС. Эти изменения, по его словам, позволят России стать одной из самых привлекательных для бизнеса юрисдикций в мире.
Вадим Живулин отметил, что «эффективный, результативный и очень востребованный режим ТОР (территорий опережающего развития), как и многие другие преференциальные режимы, сегодня тоже требует настройки и дальнейшей эволюции».
По его словам, сейчас преференции в основном касаются налогов и других материальных выгод для бизнеса.
Однако это, продолжил он, нередко приводит к тому, что «начинают конкурировать не резиденты между собой за возможность оказаться на той или иной площадке и работать в том или ином регионе, районе, территории, а начинают конкурировать между собой сами режимы».
«И нередко это приводит к тому, что уже имеющиеся льготы становятся еще более обширными, регионы предлагают условия, которые не всегда положительным образом влияют на экономику самого субъекта», — добавил Живулин.
Инвестор же принимает решение о приходе на ту или иную территорию во многом ориентируясь на деловой климат. В связи с этим, по словам замминистра, особое внимание стоит уделять качеству госуправления, подчеркнул замглавы Минэкономразвития. Поэтому, по его словам, к материальным льготам в рамках спецрежимов необходимо добавить «административные и технологические» преференции.
Эти преференции могут варьироваться в зависимости от инвестиционного потенциала региона и конкретного проекта. В результате, при улучшении качества административного управления, Россия, отметил замминистра, может «стать одним из самых комфортных регуляторных режимов мира».
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Комментарии2
Компании , Экономика , Восточный экономический форум , Вадим Живулин , Минэкономразвития , ИТАР-ТАСС
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