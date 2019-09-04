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Врачи посоветовали изменить облик перспективного российского вертолета 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Врачи посоветовали изменить облик российского вертолета
Фото: РИА Новости
По пожеланию врачей холдинг «Вертолеты России» внес изменения в облик перспективного вертолета VRT500, завил гендиректор компании «Вертолеты России» (входит в Ростех) Андрей Богинский.
«Мы машину показываем (потенциальным заказчикам), слушаем отзывы коллег. По результатам мы вносим изменения ещё не в конструкцию, но в облик машины. После общения с медицинским персоналом, который эксплуатирует такого рода технику, мы внесли изменения в облик конструкции — увеличили расстояние в задней части, чтобы было удобнее вносить носилки», — передает РИА «Новости» слова Богинского на Восточном экономическом форуме.
Напомним, в апреле в холдинге «Вертолеты России» рассказали, что серийное производство российского бизнес-вертолета VRT500, который составит конкуренцию американскому Robinson, будет налажено в 2021 году.
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Компании , Андрей Богинский , Ростех , АО "Вертолеты России" , РИА Новости
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