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Приамурье и Сбербанк подписали на ВЭФ соглашение о сотрудничестве 

ТАСС + ещё 1 11 часов назад
Приамурье и Сбербанк договорились о сотрудничестве
Фото: РИА Новости
Амурская область и Сбербанк подписали на полях Восточного экономического форума соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает участие банка в реализации инвестпроектов и модернизации предприятий региона, сообщается в четверг на сайте областного правительства.
"Соглашение о сотрудничестве подписал сегодня на ВЭФ глава Приамурья Василий Орлов и председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф. Банк планирует участие в реализации инвестиционных проектов региона, поддержит инновационное развитие промышленного комплекса, техническое перевооружение и модернизацию предприятий Амурской области. Также "Сбербанк" намерен совместно вести работу в разных направлениях, в том числе по жилищно-коммунальному хозяйству, здравоохранению, инфраструктурному строительству", — отмечается в сообщении.
Кредитный портфель "Сбербанка" в регионе — более 30 млрд рублей, почти 5 из них приходится на малое и среднее предпринимательство. Налоговые отчисления составляют 550 млн рублей.
Губернатор Приамурья и глава "Сбербанка" обсудили возможность совместной реализации программы лизинга для нужд больниц и школ, а также финансирования концессионных соглашений. Рассматривалась и возможность участия области в проекте "Искусственный интеллект в медицине", который направлен на развитие технологий цифрового здравоохранения.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС — генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.
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Комментарии
Компании , Восточный экономический форум , Василий Орлов , Герман Греф , Сбербанк России , ИТАР-ТАСС
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