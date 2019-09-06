Один из богатейших людей в мире передаст бизнес женщине

Основатель ретейл-империи Fast Retailing и владелец сети магазинов Uliqlo Тадаси Янаи хочет, чтобы его бизнес унаследовала женщина. Об этом он рассказал в интервью Bloomberg.

По мнению миллиардера, руководители женского пола настойчивы и внимательны к деталям, а также «имеют эсетическое чутье». Также Янаи планирует, что в Fast Retailing будет работать больше женщин — более 50 процентов. В настоящий момент в компании женщины занимают шесть руководящих постов. Преемницей бизнесмена может стать глава японского Uniqlo Маки Акайда.

Тадаси Янаи — богатейший бизнесмен Японии. Его состояние Forbes оценивает в 22,2 миллиарда долларов, в мировом рейтинге он занимает 41 место. Его семье принадлежит 44 процента Fast Retailing. Первый магазин Uniqlo был открыт в 1984 году в Японии. Сейчас у компании более 3,2 тысячи магазинов по всему миру. В России сеть появилась в 2010-м. В прошлом году продажи Uliqlo составили 18,9 миллиарда долларов — рост показателей обеспечили китайский и американский рынки.