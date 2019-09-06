Сердюков анонсировал масштабную реформу

Сердюков анонсировал возможную масштабную реформу

Анатолий Сердюков. Процесс внесения изменений в операционную деятельность ОАК , вероятно, приведет к масштабной реформе в авиастроении, сообщил в интервью РИА Новости индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех"

Однако, отметил он, следует учитывать, что эти долги были сформированы в ходе решения государственных задач.

"Поэтому проблема их расшивания требует комплексного решения с участием государства. Вопрос сейчас прорабатывается в тесном контакте с федеральными органами исполнительной власти. Вместе с тем мы понимаем, что помощь государства обязывает нас вносить существенные изменения в операционную деятельность ОАК и, возможно, повлечет реформирование авиастроения в целом", — сказал индустриальный директор "Ростеха".