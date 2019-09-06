Сердюков анонсировал масштабную реформу

Процесс внесения изменений в операционную деятельность ОАК, вероятно, приведет к масштабной реформе в авиастроении, сообщил в интервью РИА Новости индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков.
Однако, отметил он, следует учитывать, что эти долги были сформированы в ходе решения государственных задач.
"Поэтому проблема их расшивания требует комплексного решения с участием государства. Вопрос сейчас прорабатывается в тесном контакте с федеральными органами исполнительной власти. Вместе с тем мы понимаем, что помощь государства обязывает нас вносить существенные изменения в операционную деятельность ОАК и, возможно, повлечет реформирование авиастроения в целом", — сказал индустриальный директор "Ростеха".
В конце октября 2018 года президент Владимир Путин подписал указ о передаче Ростеху 92,31 процента акций ОАК. По словам главы госкорпорации Сергея Чемезова, вхождение ОАК в "Ростех" будет завершено в течение полутора лет. Позднее в "Ростехе" пояснили, что ОАК — "актив непростой, ряд процессов нуждается в перенастройке". Первоочередные задачи, которые ставит "Ростех", — оптимизация процессов управления и производства.