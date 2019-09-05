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МСП Банк подписал кредитное соглашение о финансировании развития городской среды в ЕАО в рамках ВЭФ-2019 

Рамблер + ещё 5 2 часа назад
МСП Банк подписал кредитное соглашение о финансировании развития городской среды в ЕАО в рамках ВЭФ-2019
Фото: РИА Новости
На полях Восточного экономического форума 2019 года МСП Банк подписал кредитное соглашение с компанией «Центр Безопасности» (Еврейская автономная область, г. Биробиджан). Подписи под документами поставили председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов и директор ООО «Центр Безопасности» Леонид Белоглазов. В церемонии подписания кредитного соглашения принял участие губернатор Еврейского автономного округа Александр Борисович Левинталь.
В рамках данного соглашения МСП Банк предоставит компании финансирование по льготной ставке 8,5% годовых по программе субсидирования Минэкономразвития РФ для реализации 2 проектов в рамках исполнения государственного контракта.
Первый кредит на сумму 7 млн рублей будет направлен на благоустройство городской среды, в том числе строительство парка (заказчик — ЖКХ Еврейской автономной области).
Второй кредит на сумму 25 млн рублей будет направлен на исполнение государственного контракта по строительству центра управления в кризисных ситуациях (заказчик — МЧС Еврейской автономной области).
Председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов по итогам подписания отметил: «Центр безопасности — это уже наш давний клиент с хорошей кредитной историей. Недавно мы профинансировали один из проектов компании. Сегодня мы говорим о том, что продолжаем сотрудничество. Компания активно работает в рамках строительства по государственному заказу, крупных объектов. Нас это интересует как нишевое направление нашей работы с подрядчиками по заказу».
Губернатор Еврейского автономного округа Александр Борисович Левинталь добавил: «МСП Банк активно работает на нашей территории. У нас есть специальный удаленный офис. Для малого и среднего бизнеса это очень хорошая форма СП, тем более, что процентная ставка достаточно низкая. Кроме того, мы видим большие выгоды для региона. Во-первых, освоение финансовых ресурсов — сам проект стоит больше 200 миллионов. Плюс занятость строительной компании — это заработные платы, которые получат сотрудники строительной компании».
Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (АО «МСП Банк») было учреждено в 1999 году, 100% акций МСП Банка принадлежат Акционерному обществу «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (АО «Корпорация „МСП“). Банк обеспечивает кредитование малого и среднего бизнеса напрямую и по агентской схеме, предоставляя российским предпринимателям доступ к программам господдержки. Подробнее на www.mspbank.ru
Комментарии
Компании , Дмитрий Голованов , Александр Левинталь , МЧС , Минэкономразвития , МСП Банк
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