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Русгидро и власти Приморья заключили на ВЭФ соглашение о развитии электротранспорта 

ТАСС 8 часов назад
Русгидро и власти Приморья заключили на ВЭФ соглашение
Фото: ТАСС
Генеральный директор Русгидро Николай Шульгинов и губернатор Приморского края Олег Кожемяко подписали в пятницу на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) соглашение о сотрудничестве в области развития электротранспорта.
"У нас уже в этом году появятся электроавтобусы, это удобный и экологически чистый вид транспорта, который мы будем развивать. А для автолюбителей, которые переходят на электромобили, администрация Приморского края будет создавать удобные условия, в том числе по транспортному налогу", — сказал после подписания Кожемяко.
По словам Шульгинова, этот проект отчасти является социальным, и тут взаимодействие с региональными властями для компании очень важно.
Согласно документу, Русгидро и власти Приморья будут совместно разрабатывать и реализовывать программу по развитию электротранспорта и соответствующей необходимой зарядной инфраструктуре, включая общественный транспорт, на территории Приморского края. В основу программы развития электротранспорта ляжет, в том числе, опыт эксплуатации сети электрозаправок, которую Русгидро открыло в Приморском крае в преддверии ВЭФ.
Перед подписанием организация провела исследование, которое показало острую потребность в электрозаправках в Приморском крае. 3 сентября уже состоялось открытие первой на Дальнем Востоке сети электрозаправок. Десять зарядных станций Русгидро установлены во Владивостоке, в Уссурийске и Артеме.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС — генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.
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Комментарии
Компании , Восточный экономический форум , Николай Шульгинов , Олег Кожемяко , Русгидро , ИТАР-ТАСС
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