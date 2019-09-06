Сбербанк будет доставлять продукты из магазинов

Банк запускает сервис "СберМаркет". Его первым партнером стала сеть Metro Cash&Carry. Сбербанк продолжает реализовывать стратегию превращения в IT-компанию, сообщает РБК. Организация запустила сервис «СберМаркет», который будет доставлять продукты из магазинов. Совладельцем сервиса в августе стал венчурный фонд Сбербанка SBT Venture Fund II, который выкупил долю у первого зампреда кредитной организации Льва Хасиса

Как сообщает издание, пока сервис запущен в тестовом режиме — доставка осуществляется в Ростове-на-Дону и Краснодаре из сети первого партнера, Metro Cash&Carry.

Предполагается, что работать сервис будет без наценок: сколько товар стоит в магазине, столько и у «СберМаркета». Время доставки — два часа. Представитель банка сообщил изданию, что реализация пилота рассчитана на месяц, а затем будет приниматься решение о формате масштабирования. Кто из ретейлеров присоединится к сервису — пока не раскрывается.

Сервис запустили на базе технологической и операционной платформы Instamart. А еще — интегрировали в технологическую экосистему Сбербанка. Это позволит покупателям зарегистрироваться на ресурсе в том числе, с помощью Сбербанк ID. При этом управляющий директор Instamart Асан Курмангужин не исключает, что по результатам пилота Instamart может сменить бренд на «СберМаркет».