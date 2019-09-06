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Сбербанк будет доставлять продукты из магазинов 

Вести Экономика + ещё 4 29 минут назад
Сбербанк будет доставлять продукты из магазинов
Фото: РИА Новости
Банк запускает сервис "СберМаркет". Его первым партнером стала сеть Metro Cash&Carry. Сбербанк продолжает реализовывать стратегию превращения в IT-компанию, сообщает РБК. Организация запустила сервис «СберМаркет», который будет доставлять продукты из магазинов. Совладельцем сервиса в августе стал венчурный фонд Сбербанка SBT Venture Fund II, который выкупил долю у первого зампреда кредитной организации Льва Хасиса.
Как сообщает издание, пока сервис запущен в тестовом режиме — доставка осуществляется в Ростове-на-Дону и Краснодаре из сети первого партнера, Metro Cash&Carry.
Предполагается, что работать сервис будет без наценок: сколько товар стоит в магазине, столько и у «СберМаркета». Время доставки — два часа. Представитель банка сообщил изданию, что реализация пилота рассчитана на месяц, а затем будет приниматься решение о формате масштабирования. Кто из ретейлеров присоединится к сервису — пока не раскрывается.
Сервис запустили на базе технологической и операционной платформы Instamart. А еще — интегрировали в технологическую экосистему Сбербанка. Это позволит покупателям зарегистрироваться на ресурсе в том числе, с помощью Сбербанк ID. При этом управляющий директор Instamart Асан Курмангужин не исключает, что по результатам пилота Instamart может сменить бренд на «СберМаркет».
“Учитывая широкую узнаваемость различных продуктов Сбербанка, мы рассчитываем, что успешная апробация «СберМаркета» в Ростове и Краснодаре позволит в короткие сроки запустить сервис во всех городах, где работает Instamart. Это позволит нам значительно нарастить клиентскую базу и при поддержке Сбербанка стать лидером доставки продуктов в России”, — цитирует РБК представителя Instamart.
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Комментарии
Компании , Лев Хасис , Сбербанк России , РБК
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