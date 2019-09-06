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ЦБ отозвал лицензию у «Поволжского страхового альянса» 

РИА Новости 35 минут назад
ЦБ отозвал лицензию у «Поволжского страхового альянса»
Фото: РИА Новости
ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление страхования у "Поволжского страхового альянса" (ПСА), следует из сообщения регулятора.
ПСА лишился лицензий на добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни, добровольное имущественное страхование и ОСАГО. ЦБ с 6 сентября назначил временную администрацию в страховую компанию сроком на полгода.
"Данное решение принято в связи с нарушением … порядка инвестирования средств страховых резервов, в результате чего величина не соответствующих требованиям порядка активов, в которые инвестированы средства страховых резервов, превышает 20% от величины страховых резервов … а также нарушением более чем на 20% минимально допустимого значения нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, установленного Банком России", — говорится в сообщении.
Кроме того, Банк России до устранения выявленных нарушений приостановил действие лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера "Центра Нового Бизнеса". Решение принято в связи с неисполнением страховым брокером предписаний регулятора в установленный срок.
Головной офис ПСА находится в Сызрани. Компания создана рядом промышленных предприятий Самарской области в 2001 году. ПСА реализовывал страхование ОСАГО, имущества физических и юридических лиц, страхование от несчастных случаев, страхование грузоперевозок, гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты, и другие виды. В 2018 году ПСА занял по сборам 62-е место среди российских страховщиков, собрав 2,13 миллиарда рублей премий (прирост на 7,3%).
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Компании , Центральный банк России
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