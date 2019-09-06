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В Приморье создадут региональную строительную госкомпанию 

ТАСС 33 минуты назад
В Приморье создадут региональную строительную госкомпанию
Фото: РИА Новости
Власти Приморья при поддержке правительства РФ создадут региональную строительную госкомпанию, которая должна способствовать решению проблемы нехватки отечественных кадров при возведении крупных объектов в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Об этом сообщил в пятницу вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев на пресс-конференции по итогам Восточного экономического форума (ВЭФ).
Заявление полпреда прозвучало в ответ на вопрос журналиста о большом количестве иностранных рабочих, которые работают в частности, на стройке завода "Звезда" в Большом Камне (Приморский край). Корреспондента интересовали причины использования иностранной рабочей силы.
"У нас нет рабочих рук для строительства, у нас нет строительных компаний. У нас идет строительство по более чем 1800 крупным проектам… Создать какой-то строительный трест, который покрывает все регионы, невозможно. Вот мы с Олегом Николаевичем (Кожемяко, губернатором Приморья) говорим о том, что надо создавать строительную компанию", — сказал Трутнев.

О форуме

Пятый Восточный экономический форум проходил во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс".
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Комментарии
Компании , Восточный экономический форум , Юрий Трутнев , Завод "Звезда" , Правительство РФ
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