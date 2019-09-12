Бюро кредитных историй получит данные о доходах россиян

Данные о доходах россиян раздадут для нужд бюро кредитных историй

Бюро кредитных историй (БКИ) получат в распоряжение данные о доходах россиян, чтобы рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН). О поправках в закон рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков

«Согласно законопроекту, будут созданы специальные квалифицированные БКИ, которые по запросу самостоятельно вычислят ПДН и отправят банкам готовый показатель», — пояснил «Известиям» Аскаков.

При этом чиновник уточняет, что банки хотят получать данные от БКИ бесплатно или по максимально низкой цене, а также не желают получать разрешение от граждан.

Пенсионном фонде России отметили, что по закону персональные данные россиян не могут быть переданы другим лицам без их согласия. Однако ПДН, по мнению юристов издания, к таким данным относить не следует. При этом представители ЦБ считают, что предоставление таких сведений без разрешения клиентов приведет к нарушению их прав.

Как отмечает экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин , если изменения вступят в силу, для россиян это может обернуться «маркетинговым терроризмом».

Специалист объясняет, что сейчас банк может получить данные о физлице, только получив его согласие и потратив на это 16 рублей. Если разрешение требоваться не будет, а цена станет максимально низкой, банки смогут создавать подборку самых финансово благополучных заемщиков, а затем навязывать им свои услуги.