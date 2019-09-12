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Данные о доходах россиян раздадут для нужд бюро кредитных историй 

Ura.Ru 1 час назад
Бюро кредитных историй получит данные о доходах россиян
Фото: URA.RU
Бюро кредитных историй (БКИ) получат в распоряжение данные о доходах россиян, чтобы рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН). О поправках в закон рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Согласно законопроекту, будут созданы специальные квалифицированные БКИ, которые по запросу самостоятельно вычислят ПДН и отправят банкам готовый показатель», — пояснил «Известиям» Аскаков.
При этом чиновник уточняет, что банки хотят получать данные от БКИ бесплатно или по максимально низкой цене, а также не желают получать разрешение от граждан.
В Пенсионном фонде России отметили, что по закону персональные данные россиян не могут быть переданы другим лицам без их согласия. Однако ПДН, по мнению юристов издания, к таким данным относить не следует. При этом представители ЦБ считают, что предоставление таких сведений без разрешения клиентов приведет к нарушению их прав.
Как отмечает экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин, если изменения вступят в силу, для россиян это может обернуться «маркетинговым терроризмом».
Специалист объясняет, что сейчас банк может получить данные о физлице, только получив его согласие и потратив на это 16 рублей. Если разрешение требоваться не будет, а цена станет максимально низкой, банки смогут создавать подборку самых финансово благополучных заемщиков, а затем навязывать им свои услуги.
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Комментарии
Компании , Личный счет , Анатолий Аксаков , Евгений Надоршин , Пенсионный фонд РФ , Госдума , Центральный банк России , газета "Известия"
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