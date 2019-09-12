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Минэкономразвития займется проработкой использования платежных карт «Мир» в Таиланде 

ТАСС + ещё 1 44 минуты назад
Карты «Мир» могут заработать в Таиланде
Фото: ТАСС
Министерство экономического развития РФ займется проработкой использования платежных карт "Мир" на территории Таиланда. Об этом по итогам встречи министров экономического блока Россия — АСЕАН и совещания министров экономических блоков стран — членов Восточно-Азиатского саммита (ВАС) сообщил журналистам глава МЭР РФ Максим Орешкин.
"Особенность Таиланда заключается в том, что в эту страну приезжает примерно 1,5 млн российских туристов в год и импорт услуг из королевства по объему — более $2 млрд С Турцией мы недавно уже достигли договоренностей об использовании карты "Мир". Здесь этот вопрос мы подняли с партнерами из Таиланда и договорились, что сейчас займемся проработкой этого проекта для того, чтобы карта "Мир" тоже работала на территории королевства", — сказал министр.
"Сроков пока никаких нет, потому что тут будут еще подключены центральные банки, которые сегодня на нашей встрече не присутствовали, — пояснил Орешкин. — В целом, использование наших карточных технологий здесь имеет шансы на успех".
Говоря о возможности взаиморасчета в национальной валюте со странами АСЕАН, министр отметил, что разговор об этом только начинается. "Во-первых, это очень индивидуальное дело, а во-вторых, если мы с такими партнерами, как Китай или Турция, уже активно продвинулись, то со странами АСЕАН мы только начинаем, — рассказал Орешкин. — Да, с Таиландом этот вопрос обсуждается давно, но наиболее продвинутыми в этом вопросе остаются Китай и Турция".
"Страны АСЕАН идут в этом отношении вторым эшелоном", — добавил глава МЭР РФ.
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Комментарии
Компании , Рынки , Максим Орешкин , Минэкономразвития
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