Как в России продают компании за бесценок

News.ru собрал топ-5 активов, находящихся в стадии продажи или приобретённых по заниженным ценам в последнее время. В рейтинг попали различные предприятия, объекты торговли, банк и другие.

Недавно стало известно о попытках продать Владимирский тракторный завод за 25,5 млн рублей вместо стартовых 2,5 млрд Желающих приобрести актив за миллиарды не нашлось. Его цена медленно снижалась, упав, наконец, в 100 раз. Хотя только по кадастровой оценке, стоимость десятков земельных участков, площадью в 48 га, на которых «стоит» ВТЗ , составляет сотни миллионов рублей.

Легендарное предприятие могут купить вместе со станками и оборудованием. Актив принадлежит ООО «Зона регулируемого развития ВТЗ». А второе юрлицо ООО «ВМТЗ» признано банкротом в июле текущего года с долгами более 70 млрд рублей.

Производство на заводе, который за свою историю выпустил свыше 1 млн тракторов и поставлял их в более чем 60 стран мира, остановили в 2017 году, учитывая его тяжелое экономическое состояние. Последние 300 рабочих уволились летом 2018 года, а губернатор Владимирской области Светлана Орлова заявила, что объект не восстановят. Сменивший её на посту руководителя региона Владимир Сипягин пообещал спасти завод, но слов не сдержал.

Кто ещё в России продает активы ниже себестоимости?

Центробанк расстаётся с АТБ за 6 млрд рублей, вложив в него 9 млрд

В марте Центральный банк России на аукционе не смог продать Азиатского-Тихоокеанский банк, прошедший процедуру финансового оздоровления у самого регулятора. Стоимость лота от ЦБ РФ — 9 млрд рублей отпугнула участников торгов Совкомбанк Московский кредитный банк . Следующие торги намечены на 2020 год, после публикации годового финотчёта.

Любопытно, что регулятор соглашался расстаться с активом за 6 млрд рублей причём ЦБ вложил в процедуру оздоровления 9 млрд рублей.

«Газпром» ждёт покупателей на тульский «Центргаз»

Стоимость непрофильного актива «Газпрома» на аукционе в мае прошлого года снизилась в четыре раза. Газовый холдинг понизил её с 4,5 млрд рублей до 1,038 млрд Первоначальная же цена не нашла желающих принять участие в торгах, и в апреле они так и не состоялись.

Газовый холдинг с 2013 года планирует расстаться со строительно-монтажным трестом, но сделать это пока не получается.

За волгоградский «Химпром» заплатили в 30 раз меньше

Весной владельцами владимирского «Химпрома» стали «Промышленные технологии». 4 марта на торгах один из крупнейших заводов региона был продан за 103,2 млн рублей компании из Ижевска. В 2018 году предприятие оценили в 3,8 млрд рублей, но аукцион не состоялся, а в марте 2019 года оценка составила уже 1,031 млрд рублей. В итоге «Химпром» ушёл в 10 раз дешевле объявленной цены, а если сравнивать с 2018 годом, то в 30 раз, то есть за копейки.

Эксперты отмечали, что предприятие интересует крупных инвесторов, готовых построить на данной территории газохимический комплекс. А неблагоприятная ситуация на рынке промышленности привела к уменьшению стоимости «Химпрома».

Проблемный ТЦ «Гудзон» в Екатеринбурге

В июне 2019 года торговый центр «Гудзон» в столице Урала на торгах выкупил владелец «Полевской пивоварни» за 251,9 млн при первоначальной цене — 324,5 млн рублей.

Построенный в 2009 году «Гудзон» успел накопить 380 млн рублей долгов, а также ряд проблем с нарушением правил пожарной безопасности. В результате в 2016 году ТЦ признали банкротом. Стоит отметить, что помимо объекта — здания и земли, общей площадью 6465 кв. м, в лот входил незавершённый четырёхуровневый паркинг за 25,1 млн рублей. Стоимость ТЦ на аукционе оказалось ниже оценочной — 314,7 млн рублей. Объект продали на 65 млн дешевле.

«Ёлки-палки» сбросили цену в ожидании нового владельца

Известная сеть ресторанов ищет покупателя на свои товарные знаки «Маленькая Япония» за 11 млн рублей и «Ёлки-палки», пишут Ведомости. В текущем сентябре готовится новый аукцион по их продаже. Бренды, принадлежат «Бразерс и компания», входящей в холдинг «Г. М. Р. Планета гостеприимства». Торги пройдут на девять товарных знаков «Ёлки-палки». Причём, уже говорится о скидке 15%, то есть первоначальная цена составляет 75,6 млн рублей.

В 2016 году холдинг попал в миллиардные долги, а его руководителей, братьев Елашвили, признали банкротами. Рестораны под данными брендами год спустя закрылись.

Снижение цены на торговый знак эксперты связывают с тем, что бренд так и не стал топовым. Сегодня дешевле создать новый, чем эксплуатировать название сети.

Дешёвое жильё в Москве

Москва за год реализовала квартир почти на 18 млрд рублей, но при этом 20% из них — ниже рыночной стоимости. Речь идёт о системе электронных аукционов в столице.

На торгах на Единой электронной торговой площадке, Инвестиционном портале Москвы и других веб-ресурсах продано 2628 квартир в 16 ЖК на сумму 17,9 млрд рублей, что больше, чем годом ранее. Однако городские структуры реализуют их дешевле риелтеров и застройщиков, отмечают «Ведомости». Мосреалстрой работает на торгах с домами от госпредприятия «Управление гражданского строительства», а ГУП «Мосгарантия» с вторичным жильём.