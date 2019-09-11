Названы лидеры рейтинга богатейших россиян 

Лидером рейтинга самых богатых людей в России стал бизнесмен Леонид Михельсон, владеющий долями в «Сибуре» и «Новатэке». Его состояние оценивается в 26,2 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные счетчика Forbes Real Time.
На второе место в списке вышел Геннадий Тимченко, также являющийся владельцем долей в указанных двух компаниях. Состояние бизнесмена оценивается в 22,2 миллиарда долларов, причем за один день его состояние выросло на 126 миллионов.
На третьем месте в рейтинге расположился совладелец «Лукойла» Вагид Алекперов с 21,2 миллиарда долларов. Четвертое и пятое места в списке принадлежат главному бенефициару НЛМК Владимиру Лисину и основному совладельцу «Северстали» Алексею Мордашову. Их состояние оценивается в 20,8 и 20,4 миллиарда долларов соответственно.
Данные показатели отличаются от апрельского списка 200 богатейших бизнесменов России, опубликованного Forbes в апреле. Тогда Тимченко занимал пятое место, его состояние оценивалось в 20,1 миллиарда, передает РИА Новости.
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