Названы лидеры рейтинга богатейших россиян

Лидером рейтинга самых богатых людей в России стал бизнесмен Леонид Михельсон , владеющий долями в «Сибуре» «Новатэке» . Его состояние оценивается в 26,2 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные счетчика Forbes Real Time.

На второе место в списке вышел Геннадий Тимченко , также являющийся владельцем долей в указанных двух компаниях. Состояние бизнесмена оценивается в 22,2 миллиарда долларов, причем за один день его состояние выросло на 126 миллионов.

Данные показатели отличаются от апрельского списка 200 богатейших бизнесменов России, опубликованного Forbes в апреле. Тогда Тимченко занимал пятое место, его состояние оценивалось в 20,1 миллиарда, передает РИА Новости.